Eccellenza, Coppa Italia. Ponsacco avanti ai calci di rigore. I Mobilieri volano in semifinale

PONSACCO

5

PERIGNANO

4

MOBILIERI PONSACCO: Campinotti,Crecchi, Di Giulio, Mancini, Colombini, Pini, Guerrucci (46’ st Pisani) Borselli, Andreotti (28’ st Imbrenda), Morana (31’ st Morocco), Fischer (22’ st Regoli). A disp. Lampignano, Gemignani, Penco,Riccomi, Steffich. All. Macelloni.

FRATRES PERIGNANO: Serafini, Bresciani (21’st Ricci), Mogavero (48’ st Carrai), Gamba, Genovali, Lucaccini , Mariani (15’ st Badalassi), Zocco (28’ st Regoli) Taraj, Cutroneo (1’ st Viola), Ro

ssi. A disp. Becherini, Lupi, Zampardi, Ferrari. All. Falivena.

Marcatori: 31’ st Andreotti, 45’st Rossi.

Arbitro: Noto di Pisa (Rastrelli – Di Legge).

Note: Amm.Campinotti, Marrocco; Angoli 1 a 3 Rec: 0 pt–7 st ; Spettattori 100.

PONSACCO - Il torneo tricolore è favorevole ai Mobilieri guidati da Macelloni che si qualificano per la semifinale di Coppa Italia superando al verdetto decisivo del calci di rigore i Fratres Perignano di Falivena. E’ la terza volta che i rossoblu ottengono il pass per la fase successiva grazie al dischetto dagli undici metri avendo superato in precedenza il Cenaia e il Cecina. Questa vittoria attenua (in parte) le poco convincenti prestazioni offerte campionato. Gara esemplare giocata con energia e convinzione da entrambe le compagini che ravvisano nel confronto un rilancio da traslocare in campionato. Le reti portano le firme per i Mobilieri di Andreotti al 31’ dopo scambio Baorselli-Morana, mentre per la formazione del Perignano è stato Rossi a pareggiare le sorti al 45’ della ripresa,dopo una costante pressione.

Due le situazioni da verificare e segnalare il gol di Andreotti al 4’ della ripresa annullato per offside molto dubbio, e da applaudire le straordinarie parate di Campinotti prima del pari del Perignano. Inoltre il numero 1 rossoblu è stato decisivo a parare il tiro dal dischetto di Taraj che ha sancito il 4 a 3.Hanno segnato per i Mobilieri: Borselli, Mancini, Imbrenda, Pisani, Regoli (fuori), Per i Fratres questa la sequenza dei rigoristi: Viola, Rossi, Regoli, Gamba (palo), Taraj (parato).

Luciano Lombardi