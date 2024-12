Eccellenza da sballo. Il Camaiore è pratico. Viareggio in risalita

In Eccellenza il Camaiore continua a confermarsi imbattuta regina, manifestandosi con tutta la sua concretezza e il suo pragmatismo. In vetta alla classifica i bluamaranto hanno allungato a +7 sulla principale inseguitrice Cenaia. Vincendo di “cortomuso“ (grazie al 12° sigillo del capocannoniere Niccolò Chiaramonti... che ha segnato in 11 delle 13 giornate di campionato) il derby versiliese con un comunque battagliero Real Forte Querceta, il Camaiore di Pietro Cristiani ha pescato anche il suo 6° clean-sheet in campionato (e 7° stagionale sulle 15 gare tra campionato e coppa). La squadra bluamaranto fa un calcio pratico, molto adatto alla categoria, e con una preparazione tattica sempre mirata non sta sbagliando un colpo. Il 4-3-1-2 orientato in verticale è assai produttivo in questa Eccellenza. "Noi è vero che siamo primi lassù – dice il saggio Cristiani – ma non sono uno che guarda solo a me. Guardo anche ai punti di forza e a quelli deboli dell’avversario di turno. E col Real FQ l’avevamo preparata per oscurare il loro play Bartolini con il lavoro di Cornacchia. Il nostro gol è stata una giocata provata in allenamento, andando a trovare un cambio gioco alle spalle del loro terzo difensore".

Intanto c’è un Viareggio che scopre gol nuovi con Raffaele Ortolini (la sua bella incornata sul primo palo dall’angolo battuto da un ottimo Gersi Bibaj è valsa i 3 punti contro il Ponsacco) e che soprattutto infila il 7° risultato utile di fila, di cui 4° con Christian Amoroso in panchina (tre successi e un pari il bilancio del tecnico subentrato un mese fa a Stefano Santini). Le zebre sono a -10 dal Camaiore... e solo a -3 dal secondo posto. Sul fronte mercato il 2005 Matteo Santini va all’Urbino Taccola in Promozione mentre Chicchiarelli può finire alla Larcianese. In entrata si raffredda la pista Granucci: la punta dovrebbe rimanere al Ponte Buggianese... che può esser pure la prossima destinazione di Manolo Benassi, richiesto però anche dal Castelnuovo.

Simone Ferro