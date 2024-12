Eccellenza: dall0 0-2 al 3-2 con Cipriano, Boschi ed El Bouhali. Il Medicina ribalta anche il Mezzolara

Si è aperta con una lunga serie di anticipi l’ultima giornata di andata del campionato di Eccellenza. Delle cinque bolognesi che militano nel girone B, quattro sono già scese in campo ieri. Il match più atteso era il derby tra il Medicina Fossatone di Franco Farneti e il Mezzolara di Nicola Galletti, terminato 3-2 per i padroni di casa. La sfida non ha tradito le aspettative, visto che i gol sono stati addirittura cinque e lo spettacolo non è mancato. Sotto 0-2 (gol budriesi di Casazza e Melli), i giallorossi locali sono appunto riusciti a ribaltarla 3-2 grazie alle reti di Cipriano, Boschi ed El Bouhali.

Restando agli anticipi, l’Osteria Grande di Vito Melotti è incappata in un’inaspettata sconfitta interna di misura contro il Sanpaimola e, con lo stesso punteggio, il Granamica di Riccardo Regno è caduto in quel di Pietracuta. Il Castenaso sarà l’unica bolognese del girone B a scendere in campo oggi: il team di Fabio Rizzo ospiterà il fanalino di coda Faenza. Per quanto riguarda invece il girone A, lo Zola Predosa di Nicola Zecchi, secondo a quattro lunghezze dalla capolista Correggese, farà visita al Fabbrico.