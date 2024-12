Eccellenza: decima vittoria di fila. Correggese travolgente. Rossi: "Cammino straordinario»

COLORNO 0 CORREGGESE 4

COLORNO: Rossi, Giglio (34’ st Aracri), Botturi, Vezzani, Denti, Crescenzi, Toma, Ziliotti (24’ st Casali), Gallego, Carrasco, Morrone (42’ st Cavalca). A disp. Viotto, Manghi, Cautiero, Mbaye, Conte, Scalea. All. Cristiani.

CORREGGESE: Piccinardi, Ghizzardi, Pipoli, Galli, Benedetti, Caselli, Errichiello (29’ st Bassoli), Galletti 24’ st Vernia), Antenucci (17’ st Siligardi), Calì (39’ st Casini), Leonardi (29’ st Cappelluzzo). A disp. Cipriani, Bertozzini, Carini, Covili. All. Rossi. Arbitro: Sivilli di Chieti.

Reti: 7’ Leonardi, 38’ Antenucci; 12’ st Galletti, 35’ st Cappelluzzo.

Note: ammoniti Rossi e Morrone.

Decima vittoria di fila per la Correggese, che travolge il Colorno e si porta a +6 sul secondo posto, consolidando il primato in classifica. Leonardi, raccogliendo una ribattuta, apre le marcature al 7’, poi è Antenucci a raddoppiare con una splendida mezza rovesciata; nella ripresa il tris arriva con un tocco da sottomisura di Galletti, mentre nel finale è Pierluigi Cappelluzzo (nella foto) a chiudere i conti.

Ovviamente soddisfatto il tecnico Ivano Rossi: "Fino a questo momento abbiamo fatto un cammino straordinario. Non mi sarei mai aspettato di essere oggi in questa posizione di classifica quando sono arrivato sulla panchina della Correggese; pur essendo ben consapevole delle qualità della nostra squadra. Avevamo puntato l’obiettivo sulle prime giornate del girone di ritorno per essere a ridosso delle prime della classe, invece abbiamo fatto degli enormi passi avanti molto velocemente e ora siamo arrivati alla pausa di Natale con un buon margine di vantaggio".