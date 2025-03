Eccellenza: domani gli uomini di Vettori a Fucecchio. La salvezza del Ponte è appesa a un filo

Quattro partite alla fine del campionato e il Ponte Buggianese si gioca le ultime chance per non perdere il treno dei playout e per andarsi a giocare il tutto per tutto agli spareggi salvezza, a partire da domani nell’incontro in programma sul campo del Fucecchio. "La situazione non è semplice – ha ammesso il presidente del Ponte Buggianese, Graziano Toci –. Mi dispiace molto di trovarci in questa situazione, visto che nel nostro piccolo cerchiamo sempre di non fare mancare niente ai nostri tesserati. Le prime cinque partite del girone di ritorno ci avevano portato 10 punti. Le altre sei, invece, solo tre punti. Questo calo accusato negli ultimi due mesi ci sta costandi molto. La matematica ancora non ci condanna alla retrocessiobe, speriamo di essere smentiti in queste ultime quattro partiteche i ragazzi devono ancora giocare. Non sarà semplice, considerando le squadre che dovremo affrontare, ma abbiamo l’obbligo di provarci".

Sulle cause di questa stagione non proprio positiva, il presidente biancorosso ha provato a dare questa spiegazione: "Gli infortuni e le squalifiche dei giocatori più importanti che abbiamo avuto nel corso del campionato, hanno pesato parecchio quest’anno. Ne è un esempio la partita giocata di recente contro la Massese, dove eravamo davvero pochi, essendo ben dieci gli assenti. Anche alcuni episodi e certe situazioni che si sono verificate nel corso di alcune gare, ci hanno poi condannato e portato a essere in questa situazione difficile. Con il Cecina ad esempio, prima di subire il gol del 2-1 su rigore, avevamo colpito una traversa. Inoltre c’era anche un calcio di rigore per noi, che ci avrebbe permesso di andare sul 2-2, che non ci è stato fischiato. Sono cose che spesso non vengono viste, ma che hanno un meso". Ora però Il Ponte Buggianese deve guardare avanti. A Fucecchio è un’ultima spiaggia, la squadra di Vettori non può sbagliare partita.

Simone Lo Iacono