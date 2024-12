Eccellenza e Coppa Italia: Correggese sfida Gotico Garibaldina per il nono successo

Straordinari per Eccellenza, Promozione e Prima categoria che stasera (ore 20.30) recuperano il turno rinviato per maltempo la domenica dell’Immacolata.

Crocevia stagionale per la Correggese che al pomeriggio sale a Piacenza contro il Gotico Garibaldina: in caso di 9° hurrà consecutivo in campionato, i biancorossi di mister Ivano Rossi allungherebbero su tutta la concorrenza, visto che Zola Predosa e Nibbiano hanno già giocato il rispettivo turno.

Proprio i piacentini attendono in serata la Vianese per la semifinale della Coppa Italia di Eccellenza; fra i rossoblù out il centrocampista Bandaogo squalificato. In caso di parità, si procederà direttamente coi calci di rigore. Mister Sarnelli ha parlato chiaro ieri: "Non snobbiamo assolutamente la Coppa Italia – ha detto – Se la vincessimo sarebbe splendido per la società e noi avremmo la possibilità di giocarci la promozione diretta in Serie D nella Coppa Italia nazionale. Per ora pensiamo alla gara contro il Nibbiano, che non sarà affatto semplice".

Sempre al pomeriggio tris di partite impegnative per Arcetana, Fabbrico e Rolo rispettivamente contro Terre di Castelli, Borgo San Donnino e Fidentina. Altri punti pesanti in palio per lo Sporting Scandiano nella vicina trasferta contro il Real Formigine, da poco rinforzato con l’ex centrocampista granata Matteo Arati.

In Promozione senza mister Giacomo Ferretti e il guardiano Liperoti entrambi fermati dal giudice sportivo, il Montecchio rende visita al Colorno per interrompere il digiuno di vittorie ormai lungo 6 match.

Si ritrovano, dopo l’ultimo doppio scontro della stagione ‘96/’97, Castelnuovo Rangone e Sammartinese: fra i neroverdi ancora diverse assenze per infortunio (out Neviani, Toscano, Bovi e Zogu), ma dovrebbe rientrare il fantasista Gareri.

Nel pomeriggio fari puntati sul derby fra Riese e Casalgrande, entrambe a caccia di riscatto dopo i giri a vuoto nel precedenti scontri reggiani di domenica. In Prima categoria fari puntati sul centrale del "Borelli" per il big-match fra la capolista Virtus Correggio e la Rubierese che punta ad accorciare le distanze; in dubbio il bomber biancorosso Remigini.

EccellenzaArcetana (19)-Terre di Castelli (29) ore 14.30; Borgo San Donnino (25)-Fabbrico (15) ore 15; Gotico Garibaldina (13)-Correggese (33) ore 15; Real Formigine (9)-Sporting Scandiano (13) ore 21; Rolo (15)-Fidentina (26) ore 14.30.

PromozioneGirone A: Sorbolo Biancazzurra (15)-Bibbiano/San Polo (28); Carignano (19)-Montecchio (21) sul sintetico di Colorno; Monticelli (17)-Boretto (22); Sannazzarese (15)-Luzzara (21); Vezzano (22)-Fidenza (12).

Girone B: Baiso/Secchia (27)-Montombraro (12) sul sintetico di San Michele ore 21; Campagnola (28)-Fiorano (12); Castelnuovo Rangone (23)-Sammartinese (22) sul sintetico di Crespellano; Riese (26)-Casalgrandese (22) ore 14.30; Smile (9)-Castellarano (29).

Prima categoriaGirone B: Atletico Bibbiano Canossa (17)-Palanzano (19); Barcaccia (9)-Marzolara (19); Langhiranese (25)-Quattro Castella (16).

Girone C: Boca Barco (16)-Atletic Progetto Montagna (7); Original Celtic Bhoys (7)-Campeginese (10) sul sintetico di via Luthuli ore 20.45; Povigliese (13)-FalkGalileo (18); Virtus Correggio (33)-Rubierese (25); Virtus Libertas (25)-Corlo (10).

Già scese in campo Guastalla e Daino Santa Croce che si erano affrontate nell’anticipo del sabato; ritorno al passato per il club cittadino che ha ingaggiato il trainer Simone Siligardi esonerato dal Fabbrico che iniziò la carriera da allenatore proprio dalla sua Gavassa ai tempi della Seconda categoria.

Coppa Italia Eccellenza (semifinali): Nibbiano-Vianese; Gambettola-Vis Novafeltria.