Eccellenza, è corsa a tre per occupare il posto alle spalle del Siena già promosso in D. Il Terranuova non sfonda il muro dello Scandicci. Becattini secondo insieme ai blues e al Signa

TERRANUOVA

0

SCANDICCI

0

TERRANUOVA (4-2-3-1): Fedele, Marini, Petrioli, Cappelli (82’ Senzamici), Saitta, Cioce, Taflaj (62’ Ceppodomo), Privitera, Sacconi, Massai, Mannella.

All. Becattini.

SCANDICCI (4-4-2): Masini, Liberati, Dodaro (76’ Lastrucci), Cito, Edu Mengue, La Rosa, Meucci, Poli, Del Pela, Corsi, Vezzi (58’ Grillo).

All. Ventrice.

Arbitro: Vaggelli di Prato.

Note: ammonito Corsi, Privitera, Meucci, Grillo. Angoli 7-1.

TERRANUOVA - Nulla di fatto al Matteini. Finisce a reti bianche il big match al vertice tra Terranuova Traiana e Scandicci, le due formazioni alla vigilia appaiate al secondo posto in classifica. Tutto sommato non male per i padroni di casa, visto che i ragazzi di Ventrice devono ancora osservare il turno di riposo. Becattini, che torna di nuovo a bordo campo dopo la squalifica, è costretto a fare a meno di Ortiz, fuori per infortunio. Il primo tentativo di andare a segno è di marca blues. Lo Scandicci approfitta delle difficoltà nella retroguardia terranuovese per tentare il colpaccio. Solo davanti a Fedele ci prova Vezzi, ex di turno assieme a Meucci, ma l’estremo difensore biancorosso difende senza problemi. Risponde poi Massai, che trova invece Edu pronto a salvare sulla linea. Al 22’, grazie ad un’azione ben costruita da Sacconi e Taflaj, è sempre Massai a calciare dritto in porta, ma Masini stavolta è pronto ad agguantare. Clamoroso al 36’. Sacconi vede il pallone, scaglia in porta, Masini si immola respingendo ed infine è Petrioli che cerca la rete del vantaggio, sogno che però si infrange grazie ad un salvataggio miracoloso di Del Pela. Alla ripresa ancora tre tentativi da parte di Sacconi, che tuttavia non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Le occasioni riescono a crearle i padroni di casa. Ceppodomo, appena subentrato al posto di Taflaj, viene anticipato da Masini, ma il cross di Petrioli era studiato al millimetro per trasformarsi un assist perfetto. Al 21’ Meucci vuole replicare alle azioni offensive dei locali. L’ex centrocampista biancorosso è solo in area, si volta con l’intenzione di spiazzare Fedele, ma la sfera finisce sopra la traversa. Ad un certo punto l’arbitro è obbligato ad interrompe il gioco per la rottura di una delle bandierine lato Ciuffenna, episodio che comporterà un recupero ancor più consistente. L’ultimo tentativo per i fiorentini è una punizione calciata da Corsi, che non riesce però a trovare i compagni di squadra in grado di realizzare il gol vincente. Con tre club a 56 punti la sfida per il miglior piazzamento in chiave playoff resta ancora aperta.

Francesco Tozzi