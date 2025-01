Eccellenza: e ora spera di liberare l’infermeria. Sant’Agostino a punto

Il Sant’Agostino punge, ma la difesa del Futball Cava Ronco resiste. Ne è scaturito un pareggio a reti bianche, che tutto sommato non è un risultato da buttare per i ramarri, alla luce delle tante assenze e della difficoltà di giocare in trasferta sul sintetico spelacchiato del "Morgagni" di Forlì. Poche le occasioni per i ferraresi, da rimarcare soprattutto quella al 22’ capitata a Cazzadore: il bomber biancoverde stacca di testa al centro dell’area e la palla sibila il palo alla sinistra di Càrroli.

Al 26’ la risposta romagnola: Stucchi appoggia per l’accorrente Parlan, che calcia dal limite dell’area: Costantino si oppone bloccando in due tempi.

Bisogna attendere il 77’ per un’altra emozione del match: grande intervento di Carroli a respingere la punizione di Cazzadore. Da notare l’esordio del nuovo acquisto Valesani: l’ex difensore del Masi Voghiera ha debuttato con pochi minuti nelle gambe per rimpiazzare l’indisponibile Di Bari.

Assenze anche e soprattutto in attacco: Cazzadore non aveva al suo fianco Vanzini e neanche Roda. Sabato prossimo il Sant’Agostino giocherà ancora nell’anticipo: al comunale "Renato Caselli" ci sarà il Novafeltria, formazione riminese staccata di 10 punti dai ramarri e che occupa il penultimo posto in classifica.

Attenzione a prenderla sotto gamba, è una squadra solida e organizzata, che si è rafforzata sul mercato con Marra e Bonavita e può ancora salvarsi. Nel Sant’Agostino si spera di svuotare l’infermeria, magari con il rientro del lungodegente Anostini, oltre che di Vanzini e Roda.