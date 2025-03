Eccellenza e Promozione: bene Real FQ e Forte dei Marmi. Zebre, testa al futuro. Pietrasanta in caduta

Viareggio e Pietrasanta stanno attraversando, in modi diversi, dei momenti difficili. Le zebre in Eccellenza continuano ad avere un andamento fin troppo altalenante, palesando il cronico problema della sterilità offensiva (troppe davvero le occasioni sprecate dagli attaccanti anche nell’ultima trasferta a Peccioli persa male 1-0 prendendo un gol evitabilissimo all’85’ e regalando 3 punti al Mobilieri Ponsacco che è in lotta per non retrocedere), e non vedono l’ora che finisca questa stagione che dovrà servire da lezione per poi nella prossima annata presentarsi con una maggiore consapevolezza della categoria.

A tal proposito la società bianconera è già a lavoro per cambiare tanto (tutto?) in vista della futura Eccellenza 2025/2026: l’obiettivo principale sul mercato è prendere il blocco vincente che ha fatto grande il Camaiore di quest’anno con l’allenatore Pietro Cristiani, il difensore mancino Zambarda ed il centravanti Chiaramonti (super capocannoniere del torneo con 21 centri sin qui). Per la panchina le alternative al “sogno Cristiani“ sono Vitaliano Bonuccelli, Francesco Buglio e Lorenzo Collacchioni... ma altri nomi potrebbero emergere.

In Promozione invece il Pietrasanta, dopo esser stato 1° a lungo, era scivolato al 2° posto... e ora si ritrova addirittura 4°: dopo le ultime due sconfitte di fila (entrambe 1-0 contro la capolista Cerretese e con quella Pontremolese confermatasi in assoluto la più in forma del momento) infatti è stato scavalcato sia dal San Giuliano sia dagli stessi lunigianesi. "È un periodo in cui ci gira anche tutto storto – dice il tecnico dei pietrasantini ’Beppe’ Della Bona – al minimo errore veniamo puniti. Contro la Pontremolese almeno il pari lo meritavamo. Ma ai miei ragazzi non posso davvero rimproverare nulla... perché hanno dato tutto".

Molto buona la domenica del Real Forte Querceta (che battendo 1-0 il già sazio Camaiore è praticamente salvo in Eccellenza) e del Forte dei Marmi (nella foto): gli squali sono in lotta per i playoff in Promozione e domani al “Necchi“ tornano in campo nel recupero col San Giuliano.

Simone Ferro