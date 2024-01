Eccellenza e Promozione. La Zenith tenta il colpo contro il Camaiore

Si torna a parlare di calcio giocato anche nei campionati dilettanti. Nel girone A di Eccellenza la Zenith Prato, oggi alle 14.30, ospiterà al "Chiavacci" il Camaiore Calcio per la prima giornata di ritorno. Dopo aver ricaricato le batterie durante la sosta natalizia i bluamaranto, che hanno chiuso il 2023 con una striscia di risultati positivi, si scontreranno con l’attuale terza forza del raggruppamento in quello che a tutti gli effetti è uno scontro diretto per i play off, visto che le due squadre sono separate da una lunghezza (23 punti i pratesi, 24 il Camaiore). Assenti per febbre, nelle fila della Zenith Prato, Bagni, Braccesi e Casini. Indisponibili anche Gonfiantini e Falteri. "La squadra si è allenata bene. Affronteremo un brutto cliente – commenta Simone Settesoldi, allenatore Zenith Prato - . Il Camaiore è una delle squadre che per valori può competere per la vittoria del campionato. Hanno avuto un inizio non eccelso, ma adesso si sono anche rinforzati nel mercato di riparazione. Sono curioso di vedere come ripartiranno i ragazzi: mi auguro di non interrompere la striscia di risultati positivi. C’è da vendicare la sconfitta immeritata dell’andata". Scendendo nel girone A di Promozione, anche il Viaccia giocherà in anticipo, oggi alle 14.30. I pratesi ospiteranno al "Nelli" di Oste, per l’ultima giornata del girone di andata l’Intercomunale Monsummano. Una sfida da non sottovalutare, visto che i pistoiesi si trovano un punto avanti ai biancorossi in classifica generale e entrambe le squadre sono di poco fuori dalla zona play off: "La sosta natalizia è servita per recuperare energie fisiche e mentali. Abbiamo chiuso il 2023 in maniera molto positiva quindi ci piacerebbe ricominciare il 2024 con il piede giusto – commentano Luigi Ambrosio e Lorenzo Gualtieri, allenatore e vice allenatore del Viaccia –. L’avversario è tosto e quadrato. Proveremo ad imporre il nostro gioco, divertendoci e al tempo stesso cercando quella vittoria che ci servirebbe per uscire da metà classifica". Assenti Sforzi per squalifica e Carlesi nelle fila pratesi.

L.M.