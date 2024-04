Eccellenza e Promozione. No all’obbligo degli under

Eccellenza e Promozione vanno verso l’abolizione dell’obbligo dei giovani per la prossima stagione 2024-25. Giovedì sera il Crer ha sondato la volontà delle società in due riunioni svolte online in cui sia in Eccellenza (quasi all’unanimità) che in Promozione (oltre 50 su 72) i club si sono espressi per togliere l’obbligo. Ora le società verranno invitate a votare ufficialmente in due sondaggi per prendere la decisione definitiva che però sembra scontata verso il no definitivo agli under: la proposta che il Crer invierà ai club sarà fra giocare senza under oppure schierare due fuori quota, un 2005 e un 2006.

Eccellenza. Si torna in campo domani dopo il turno infrasettimanale (per questo oggi non ci sono anticipi) con la quart’ultima giornata: ecco i pronostici di Vincenzo Corrente e le ultime dai campi per le squadre modenesi. Colorno-Cittadella 2: la capolista a +6 cerca la settima vittoria di fila per tenere a distanza il Terre di Castelli senza Sejdiraj e Serra infortunati. Terre di Castelli-Castelfranco X2: derby con tante assenze sui due fronti, per Domizzi squalificato Hoxha, out Gargano in permesso scolastico, Scarlata in dubbio così come Saccani e Operato, ko Massari, Uhunamure e Ben Driss; nei biancogialli quinti (ma a -20 dal 2° posto, playoff quasi impossibili) mancano gli squalificati Palmiero e Casarano, in forte dubbio Fiorentini, rientra Laruccia, ko Bertetti e Savino. Bagnolese-La Pieve 2: vittoria obbligata sul campo dei reggiani già retrocessi per i granata, ora terz’ultimo dopo il successo sul Faro, anche se manca l’infortunato Erihoui e lo squalificato Lupusor. Brescello-Formigine X: verdeblù sempre senza Ashong e Deri, rientra Ricaldone dalla squalifica, è squalificato Zito.

Promozione. Campionato già finito per Toni della Nextgen, fermato per 4 giornate" per aver calciato allo stomaco a gioco fermo un avversario a terra". Domani in campo al quart’ultima giornata, ecco i pronostici di Corrente: Vezzano-Quarantolese X, Fiorano-Camposanto 1, San Felice-Baiso X, Castelnuovo-Castellarano X, Cavezzo-United Carpi X, Sanmichelese-Arcetana X2, Nextgen-Cdr Mutina 2. Coppa Prima. Sorteggiate le semifinali di mercoledì 10 (20,45): Virtus Faenza-Colombaro (a Granarolo) e Gallo-Diano (a Campogalliano), in caso di parità subito i rigori, la finale è il 25 aprile. Coppa Seconda. Sorteggiate le semifinali di mercoledì 10 (20,45): Mirandolese-Bazzanese (a Bomporto) e Busseto-Riolese (a Nonantola), ), in caso di parità subito i rigori, la finale è il 25 aprile.

