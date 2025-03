Eccellenza e Promozione: pomeriggio di recuperi. Montespertoli già salvo, ma sogna i play-off

Pomeriggio di recuperi in Eccellenza e Promozione. Partiamo dalla categoria regina con il Montespertoli, che alle 14.30 riceve il Castelnuovo Garfagnana. Nell’ultimo fine settimana i gialloverdi di mister Sarti (nella foto) hanno perso a Perignano, mentre i garfagnini hanno impattato 1-1 in casa con la Pro Livorno Sorgenti e in classifica le due sono separate da appena due punti in favore degli ospiti. Con la salvezza ormai in tasca il Montespertoli può giocare esclusivamente per il sogno play-off, distanti appena tre lunghezze.

Nel girone B di Promozione, invece, il Castelfiorentino United andrà a far visita alle 15 al San Miniato Romaiano. Reduci dal successo casalingo nel derby contro il Montelupo, con un’altra vittoria i gialloblù valdelsani sarebbero matematicamente salvi. Pure i padroni di casa vengono da una vittoria importantissima sul campo della seconda forza del campionato, Atletico Maremma. Entrambe le partite odierne non si sono giocate lo scorso sabato 15 marzo per la chiusura degli impianti a causa dell’allerta meteo.