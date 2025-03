Una sconfitta immeritata. Il Corticella resiste fino a 6’ dalla fine. Poi il Ravenna ne fa altri tre

Ravenna 5 Corticella 2

(5-3-2): Fresia; Milan, Onofri, Esposito, Agnelli (1’ st D’Orsi), Rrapaj (12’ st Ilari); Mandorlini (33’ st Manuzzi), Guida, Biagi (22’ st Calandrini); Zagre (41’ st Lordkipanidze), Di Renzo. A disp. Galassi, Venturini, Crosariol, Amoabeng. All. Marchionni.

CORTICELLA (4-2-3-1): Malagoli; Cavallini (18’ st Mion), Bonetti, Ribello, Ercolani; Bezziccheri, Bovo; Alboni (33’ st Goffredi), Manara (33’ st Gessaroli), Lo Giudice (45’ st Casadei); Rizzi. A disp.: Mezzadri, Brighi, Chmangui, Embalò, Armani. All. Nesi.

Arbitro: Zini di Udine.

Reti: 2’ pt Manara, 11’ Di Renzo; 1’ st Esposito, 18’ Manara, 39’ Manuzzi, 43’ e 48’ Di Renzo.

Note: ammoniti Agnelli, Goffredi.

Reattivo, volitivo e pratico, ma con un pugno di mosche e un passivo lontano dalla realtà. Il Corticella tiene in scacco il Ravenna per 84’, ma alla fine torna a casa con 5 gol al passivo. Difficile da credere, anche se poi, in classifica non cambia niente nella corsa alla salvezza. Nemmeno il tempo di assestare le marcature, che il Corticella passa in vantaggio dopo 78’’. L’accelerazione dell’ex Ercolani sulla fascia mancina si trasforma in cross per la conclusione di testa di Rizzi. La respinta di Fresia è sui piedi di Manara che, di destro, sbocca il risultato. Il Ravenna non abbassa la cresta, prende mano le operazioni offensive e pareggia quasi subito. All’11’ il ‘lavoro’ di Biagi al limite dell’area, diventa un assist perfetto per l’inserimento di Di Renzo che, scartato Malagoli in uscita, deposita in rete. Al 19’ gli ospiti tornano a farsi pericolosi.

Nella ripresa il Ravenna passa al 4-3-1-2 per aumentare la densità a centrocampo. I frutti si vedono immediatamente. Sul cross di Milan da destra, Esposito corregge di giustezza e la palla si infila lentamente sul secondo palo. Gli ospiti però sembrano più brillanti, o almeno arrivano sempre per primi sulle seconde palle. Al 18’ il Corticella pareggia. Mion, appena entrato, semina il panico nella difesa di casa. Sullo ‘scarico’, c’è Manara che si ritrova sul destro la palla del 2-2. I romagnoli allora mettono in campo tutti gli attaccanti. La squadra di Nesi tiene fino al 39’, quando, sull’angolo di Guida, Manuzzi arriva come un fulmine sul 2° palo per il 3-2 di testa. Al 42’, Di Renzo sfrutta l’errore di Goffredi e fa poker, poi, di testa firma anche il 5-2.

Roberto Romin