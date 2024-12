Eccellenza e Promozione. Real e Forte d’anticipo. Big-match a Camaiore

Non solo il Seravezza Pozzi in Serie D. Oggi alle 14.30 anticipiano al sabato anche il Real Forte Querceta in Eccellenza ed il Forte dei Marmi in Promozione.

Eccellenza. La 16ª giornata (prima di ritorno) si apre coi due anticipi odierni Castelnuovo Garfagnana-Ponte Buggianese e Montespertoli-Real FQ (allo stadio “Molino del Ponte“ arbitra Alessandro Casale di Siena, con Kevin Scanu di Valdarno e Lorenzo Santaera di Pisa). Buglio ritrova Stringara ma perde Scarpa per infortunio. Probabile che l’allenatore bianconerazzurro insista sul 4-2-3-1 che domenice scorsa pareggiò 1-1 sul campo della Pro Livorno. Domani invece tocca alla capolista (a +9) Camaiore ed al rivoluzionato Viareggio: i bluamaranto di Cristiani senza lo squalificato Cornacchia (che ha rimediato 2 turni di stop) ospitano al Comunale il Fratres Perignano nel match diretto da Alessio Mauro di Pistoia, con assistenti Giovanni Luti di Livorno e Alessandro La Veneziana di Viareggio; i bianconeri di Amoroso, salutati ufficialmente pure Brega e Chicchiarelli, invece vanno a Cenaia dove fischierà Piergiorgio Lucanie di Molfetta, coadiuvato dai fiorentini Lorenzo Sordi e Azze-elarab Amzil.

Promozione. Il Forte apre la 16ª questo pomeriggio al “Necchi-Balloni“ e il tecnico Cagnoni (ancora squalificato) dispone dei 2 nuovi innesti in mezzo al campo Diego Bresciani (in foto), rientrato dal prestito al Pietrasanta, ed Alessandro Sancredi (2005 arrivato dal Seravezza) mentre non ha più Scaranna (trasferitosi alla Real Cerretese). Terna designata con Muhammad Subhan di Pontedera, Flavio Freschi di Pisa ed Elena Tarandetti di Pontedera. Negli squali è out capitan Lossi che si è operato dopo la lesione al menisco mediale. Qualche problemino però c’è anche in attacco dove sia bomber Maggi sia il "top-player" Rodriguez non sono al meglio e andranno valutati bene. Domani il Pietrasanta campione d’inverno è a Lamporecchio contro la Meridien (priva del viareggino Manolo Benassi: squalificato ben 4 giornate): arbitrerà Gianluca Noto di Pisa, assistito dai guardalinee Mirko Mangini di Livorno e Aleandro Orlando Firenze.