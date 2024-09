Eccellenza e promozione. Si gioca in Coppa. Domani sera impegnate nove formazioni

Tempo di Coppa domani sera. Alle 20.30 il Sant’Agostino sarà di scena a Castenaso, formazione che precede in campionato i ramarri di un punto, grazie a un pareggio nella prima giornata e una vittoria domenica nel derby con il Granamica. La manifestazione non scalda i cuori in casa ramarra, ritenuta utile soprattutto per migliorare l’assieme dopo questa fase di rodaggio con il nuovo allenatore Cristiano Bolognesi. In Promozione la Portuense, in casa con la corazzata Bentivoglio, impegnerà il minimo indispensabile dei propri giocatori per evitare infortuni per evitare altri danni. Mariani dovrebbe dare largo spazio alle nuove leve del vivaio, tenendo a riposo i big, a cominciare da Melandri. Stesso discorso per il Masi Torello Voghiera, di scena a Porotto, ancora a secco in campionato, che vuole concentrare gli sforzi sulla salvezza. La Centese invece ci tiene e manderà in campo una formazione competitiva a San Felice. Il Consandolo capolista in campionato proverà a passare il turno a Trebbo di Reno, infine a Comacchio (nella foto Candeloro) cercheranno di riscattare in Coppa l’imprevista sconfitta a domicilio di domenica scorsa rimediata al "Raibosola" nel derby con il Mesola per una rivincita.