Eccellenza e Promozione: successo pesante per il Consandolo dopo una lunga astinenza. Il Sant’Agostino in rimonta si porta fuori dalla zona playout

VIS NOVAFELTRIA: Olivieri, Guerra, Pavani A., Castellani, Renzi, Giacobbi, Piva (14’ st Evaristi L.), Baldinini (29’ st Evaristi M.), Canini (29’ st Fofana), Camara (14’ st Frihat), Giorgini (34’ st Galli). All.: Giorgi.

S. AGOSTINO: Costantino, Sarti (36’ st Pinca), Roda, Frignani, Di Bari, Armaroli, Corsi (10’ st Anostini), Iazzetta, Cazzadore (39’ st Landi), Laurenti (22’ st Cremaschi), Vanzini (44’ st Masiero). All. Biagi

Arbitro: Cavalazzi di Lugo di Romagna.

Reti: 26’ pt Canini (V), 40’ pt Vanzini (S), 14’ st rig. Cazzadore (S).

Note: ammoniti: Olivieri (V), Guerra (V), Castellani (V), Armaroli (S), Corsi (S), Laurenti (S). Espulso: Giacobbi (V) al 22’ pt.

IL Sant’Agostino espugna Secchiano, rimontando lo svantaggio iniziale, e si porta fuori dai play out. Non è stata una partita semplice, vista la posta in palio. I ramarri partono meglio, al 22’ pt l’episodio che sicuramente influirà, e non poco, sulla partita dei padroni di casa, Giacobbi, dopo un retropassaggio sbagliato da parte di un compagno di squadra, atterra Vanzini lanciato a rete, inevitabile il rosso diretto ed i valmarecchiesi rimangono in dieci. Nonostante ciò, quattro minuti dopo, la Vis Novafeltria passa in vantaggio, Canini conquista un pallone sulla tre quarti, sfrutta uno scivolone di Di Bari per trovarsi a tu per tu con Costantino ed a trafiggerlo con un forte pallonetto. Il Sant’Agostino però ha una grande reazione e al 40’ Vanzini (foto) di testa mette in rete. Ripresa di marca ramarra, al 6’ Olivieri è strepitoso, pe ben tre volte nega la gioia del gol a Frignani, Corsi e Cazzadore. Ma il gol è nell’aria ed al 12’ st Olivieri sbaglia completamente l’uscita e travolge Vanzini in area, il direttore di gara decreta il penalty che Cazzadore trasforma.