Eccellenza e Promozione. Tropical in casa del Russi per restare in testa al girone B

Per restare in solitaria in vetta alla classifica oggi il Tropical Coriano dovrà riuscire a fare la voce grossa in casa del Russi. Classifica alla mano, l’impresa non è di quelle impossibili per la squadra di Scardovi considerando che sono ben 16 i punti che dividono le due squadre in classifica. Ma, sì sa, nel calcio meglio non abbassare mai la guardia. Cosa che non dovrà fare nemmeno il Pietracuta che davanti al pubblico amico è pronto a ricevere la visita del Faenza penultimo della classe. Tutto questo mentre a breve distanza, la Vis Novafeltria farà i conti con il Sanpaimola. Ieri nei due anticipi a prendersi tutto sono state Gambettola e Mezzolara.

Eccellenza. Girone B (14ª giornata, ore 14.30): Massa Lombarda-Fcr Forlì, Medicina Fossatone-Sant’Agostino, Pietracuta-Faenza, Russi-Tropical Coriano, Sampierana-Castenaso, Solarolo-Osteria Grande, Vis Novafeltria-Sanpaimola. Ieri: Granamica-Gambettola 0-1, Mezzolara-Reno 1-0. Classifica: Tropical Coriano, Mezzolara 26; Castenaso 24; Sampierana, Pietracuta 22; Gambettola 20; Fcr Forlì 18; Sant’Agostino 17; Osteria Grande, Solarolo 15; Medicina, Reno 14; Sanpaimola 13; Vis Novafeltria, Granamica 11; Russi 10; Faenza 8; Massa Lombarda 7.

Nel campionato di Promozione il Misano si gioca tanto oggi sul campo dello Young Santarcangelo. Un vero e proprio big match quello che si giocherà nel pomeriggio al ’Mazzola’, mentre la capolista Bakia andrà a bussare alla porta del San Pietro. Match casalingo per il Verucchio contro il Forlimpopoli, mentre il Riccione andrà a bussare alla porta dell’Edelweiss. A Cervia sarà di scena il Bellariva Virtus. Mentre la Stella ieri nell’anticipo ha lasciato inaspettatamente tutto al Castelbolognese.

Promozione. Girone D (14ª giornata, ore 14.30): Cervia United-Bellariva Virtus, Civitella-Frugesport, Classe-Diegaro, Edelweiss-Riccione, Young Santarcangelo-Misano, Fratta-Savignanese, San Pietro in Vincoli-Bakia Cesenatico, Verucchio-Forlimpopoli. Ieri: Sparta Castelbolognese-Stella 5-1.

Classifica: Bakia 26; Misano 25; Young Santarcangelo 23; Riccione, Diegaro 21; Classe, Fratta Terme 20; Cervia United 18; Civitella 16; Verucchio 15; Savignanese, San Pietro in V. 14; Stella 12; Sparta Castelbolognese 10; Forlimpopoli, Bellariva Virtus 8; Frugesport 6; Edelweiss 5;