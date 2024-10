Eccellenza - Ecco chi si è messo in evidenza nelle partite della quarta giornata. Franzoni e Stella, prove d’autore

Partiamo dal "Bozzi" con la sfida fra Rondinella e Scandicci conclusa in parità. L’ottimo portiere della Rondine, Pecorai è stato bravo a neutralizzare palle insidiose ai fratelli, Tommaso e Niccolò Del Pela, quest’ultimo solo nel finale è riuscito a beffarlo. La Rondinella superata la paura sul palo colpito da Meucci, ha sempre risposto con ripartenze abbastanza insidiose. Dopo il gol di Del Pela (sono già tre le reti del bomber), la squadra di Gutili grazie ad un eurogol di Mazzolli sorride, costringendo lo Scandicci al pari.

Nubi grigie in casa Signa. La squadra di Scardigli orfana del suo bomber Lorenzo Tempesti è caduta, stavolta contro una buona Colligiana. Non è bastata una grande prova di Franzoni: la squadra ospite di Mocarelli si porta via i tre punti che gli consentono andare in vetta. Al ’Romanelli’ Antella strappa un pari con una gara equilibrata, costruendo più gioco rispetto ai locali, ma senza lucidità necessaria in alcune finalizzazioni con Tacconi, Samuele Manetti e Papalini. La Fortis sorretta da un Gurioli mai domo si accontenta. Buona la prestazione di Arnetoli come pure quella del portiere di casa Aglietti.

Anche al "Pazzagli" fra Grassina e Affrico è finita senza reti nonostante che il Grassina abbia dimostrato di avere più fame. Pari anche per un penalty su Baccini non concesso. Nella buona prova difensiva dell’Affrico si sono messi in luce Stella e Longo. Nel Grassina Alfarano: buono il debutto di Betti e il ritorno di Caschetto (nei minuti finali), un giocatore che al Grassina manca. Il Lanciotto di Lampredi, in casa rimedia la seconda sconfitta¸ stavolta è la Castiglionese a fare festa. Fra il grigiore generale si salva solo Afelba che ha provato a rimettere in piedi la gara, ma non è bastato. Infine, nel girone A, la Sestese dopo 28 gare si è dovuta inchinare alla Massese. La squadra di Polloni ci ha provato in tutte le direzioni: non era la giornata giusta. L’unico rossoblù rimasto a galla è Casati che sulla fascia destra ha fatto vedere buone giocate.

Giovanni Puleri