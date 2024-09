Eccellenza. Fcr, colpo in difesa: in prestito dal Forlì arriva Maicol Ferrari

L’Fcr Forlì blinda la difesa con Maicol Ferrari. Classe 2001, forlivese, è un centrale duttile e robusto in grado di agire sia in un reparto a tre che a quattro. Ferrari giunge alla corte di mister Simone Muccioli in prestito dal Forlì, nel cui vivaio è cresciuto. Con i galletti ha esordito in Serie D nella stagione 2018-19.

Il neoacquisto dell’Fcr conta 9 presenze nel massimo campionato dilettantistico, in cui ha vestito anche la maglia del Classe, e 60 condite da 2 reti in Eccellenza con Marignanese (prima e promossa in serie D), Medicina Fossatone, Russi e nuovamente Classe. L’anno scorso Ferrari è sceso in Promozione per sposare la causa della Del Duca Grama. All’alba della corrente stagione ha firmato per il Diegaro, con cui ha racimolato 2 apparizioni nel campionato di Promozione, prima di rientrare al Forlì. Quindi l’approdo all’Fcr, grazie al pressing asfissiante del ds Ricci.

Quello di Ferrari è "un innesto che porta esperienza al pacchetto arretrato, rimasto privo del centrale classe 2005 Pietro Fiumi, vittima di un grave infortunio al legamento crociato riportato nel match di Coppa Italia di Eccellenza contro il Faenza", recita la nota divulgata dal club.

"Ho accettato l’offerta della Fcr Forlì perché è una società importante per la categoria e conosco tanti ragazzi della squadra; per me il gruppo è fondamentale per raggiungere gli obiettivi".

m. lo.