Eccellenza. Fcr sull’altalena: "Troppi ko?. Ma anche tante le vittorie»

C’è chi soffre di pareggite e chi è allergico al segno ‘ics’. L’Fcr Forlì rientra nella seconda categoria. Sì, perché i biancorossi non conoscono mezze misure: in 12 giornate hanno conquistato 6 vittorie e incassato altrettante sconfitte. Tertium non datur. "Urge imparare anche a pareggiare, non c’è dubbio – scandisce il ds Marco Ricci (foto) –. "Certo, le squadre forti sanno accontentarsi del punticino quando non si può vincere, ma anche noi talvolta avremmo accettato di buon grado la divisione della posta, se solo gli episodi non ce l’avessero impedito".

Dopo un avvio clamoroso (3 vittorie su 3), l’Fcr è scivolato al sesto posto e non dà l’impressione di poter ambire alle primissime posizioni. "Abbiamo una rosa infarcita di giocatori giovani e nuovi, quindi c’è molto da lavorare per trovare l’amalgama – osserva Ricci –; detto questo, la classifica attuale ci soddisfa". Ciò malgrado un percorso appunto lastricato di ‘forature’ (solo Granamica e Massa Lombarda, cadute 7 volte, hanno fatto peggio). "Sì, sono tante le sconfitte, ma appunto abbiamo anche vinto tanto. Ad ogni modo, questo è un campionato talmente strano che bastano un paio di vittorie per arrampicarsi lassù piuttosto che un paio di sconfitte per ritrovarsi in fondo". Quindi testa bassa sul manubrio e pedalare. Verso la salvezza. "Ci sarà da lottare sino alla fine", il monito di Ricci.

Nel mentre, il club forlivese pianifica le mosse di mercato in vista della riapertura delle liste, fissata al 1° dicembre. "Abbiamo concordato col mister il da farsi e allacciato i primi contatti esplorativi – spiega il ds –, ma questa squadra necessita di pochi correttivi". Magari una punta strutturata? "Vedremo... Fermo restando che i vari Souarè, Martoni, Guiebre stanno facendo molto bene. Comunque sappiamo dove intervenire".

Allargando l’orizzonte al campionato in senso lato, Ricci non nutre dubbi su chi conquisterà la promozione in serie D: "Vincerà il Mezzolara. È la squadra più quadrata e con la rosa meglio assortita, grazie a un mix intelligente di giovani ed esperti. Comunque potrebbero insidiare i bolognesi il Pietracuta e il Tropical Coriano". Bonus finiti, invece, per il floppante Gambettola ("Sta facendo tanta fatica..."), fermato sullo 0-0 domenica persino dalla cenerentola Massa Lombarda, avversaria domani al Dini e Salvalai dell’Fcr: "Questo è un campionato equilibratissimo – chiosa Ricci –, in cui non c’è la schiacciasassi né la squadra materasso. Il Massa non vale l’ultimo posto, per cui sarà una battaglia. Siamo pronti".

