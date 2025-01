Eccellenza femminile. Blitz dell’Aurora Treia con la Fortuna Fano

L’Aurora Treia vince 1-4 a casa della Fortuna Fano nella 14ª quattordicesima giornata del girone unico di Eccellenza femminile. Le reti portano la firma di Fiorentini, poi le fanesi pareggiano con Ottaviani che trasforma il rigore, ma sugli sviluppi di un corner Capponi riporta in vantaggio l’Aurora. Nella ripresa le ospiti segnano il terzo gol con Mari che con un pallonetto manda la palla in fondo alla rete; infine l’Aurora cala il poker quando Ceresani chiude in modo vincente una ribattuta. È il quarto successo nelle ultime cinque partite per l’Aurora Treia che sale al settimo posto a quota 20 punti. "La squadra – commenta Luigi Tedeschi, tecnico dell’Aurora Treia – ha disputato una partita di carattere nonostante le difficoltà di formazione. Tutte hanno dato il massimo e ci hanno creduto contro una squadra ben organizzata. Sono contento per il risultato e faccio un grande applauso alle ragazze per aver dato il massimo e a Caterina Del Zoppo che ha giocato fuori ruolo, dimostrando che il lavoro settimanale ci sta facendo crescere sotto ogni punto di vista".