ECCELLENZA FEMMINILE. Spezia cerca la prima vittoria a Chiavari

In programma oggi la terza giornata del campionato di Eccellenza, con una sola delle squadre spezzine impegnate in campo. Il match Busalla-Carpena è stato rinviato, su accordo tra le due società, al 18 dicembre. Il Carpena in settimana ha subito il ko 0-3 a tavolino del match vinto a Serra Riccò, per una presunta irregolarità nel tesseramento di una giocatrice: la società farà ricorso. Lo Spezia Calcio invece dopo il pareggio a Prà e la sconfitta interna contro il Genova Calcio, gioca a Chiavari contro l’Entella (ore 15, arbitra Mandolfino di Chiavari). L’obiettivo vincere la prima partita di questo campionato. Le altre partite in programma: Albenga-Sestri Levante, Genova Calcio-Novese, Praese-Vado e Speranza Sanremo-Serra Riccò. Con una vittoria lo Spezia si assesterebbe a metà classifica.

Marco Zanotti