Eccellenza. Finalmente Mobilieri. Mengali scatenato. Crisi Fratres Perignano: "Avanti vigili su tutto»

Il riposo biblico del settimo giorno non vale per i Mobilieri Ponsacco. Alla settima giornata di campionato, dopo aver fatto poco bene nelle prime sei, la squadra di Massimo Macelloni si sveglia, lavora a dovere la Cuoiopelli e conquista la prima vittoria. Non che i rossoblu non abbiamo faticato eh! Perché i giovani biancorossi di Santa Croce anche al Comunale di viale della Rimembranza hanno venduto carissima la pelle e soprattutto sull’uno a uno dopo il pari di Cavallini su punizione dal limite hanno messo i pensieri all’ex Colombini e compagni. Nel secondo tempo il Ponsacco è riuscito a segnare tre gol e per la Cuoiopelli è stata una rincorsa come scalare il Pordoi con la Graziella.

"La partita contro la Cuoiopelli, tra virgolette, non dico che era scontata, perché le partite vanno vinte tutte e abbiamo trovato una squadra che ha giocato alla pari, ma andava vinta. Ci siamo sbloccati e abbiamo fatto una buona prestazione senza rischiare troppo. La squadra è in miglioramento e ha bisogno di iniziezioni di fiducia. Per fare gol bisogna creare tre o quattro occasioni. Fino alla domenica scorsa è vero che avevamo creato poco, ma contro la Cuoio di occasioni ne abbiamo avute, un palo, due salvataggi sulla linea. Il risultato non è mai stato in discussione a parte quando eravamo sull’uno a uno". La Cuoiopelli è ancora laggiù in fondo alla classifica con un punticino in sette gare. A Santa Croce tutti sapevano che sarebbe stata una stagione di sacrifici, ma ovviamente la speranza è l’ultima a morire come anche le possibilità di poter "puntellare" la squadra nelle situazioni più critiche (come la difficoltà a segnare).

Chi vive un altrettanto momento difficile è l’ex tecnico della Cuoiopelli Roberto Falivena con il suo Fratres Perignano. Terza sconfitta consecutiva in casa per la squadra della frazione di Casciana Terme Lari. Questa volta a espugnare il Matteoli è stata la Sestese che nel finale è riuscita a trafiggere Serafini. Il male oscuro del Fratres Perignano è il campo amico. Pensare che la settimana scorsa, nell’anticipo di Forte dei Marmi contro il Real Forte Querceta, l’undici di Falivena ha sfiorato la vittoria. Non è neanche una questione di creare gioco. La squadra crea, magari non concretizza sotto porta. Il direttore sportivo Mirko Ragoni: "La società al momento non ha preco nessuna decisione, andiamo avanti così vigili su tutto". Il Cenaia non ha giocato per lutto. In settimana è morta la mamma del giocatore del Certaldo Bettoni.