Eccellenza. Fucecchio mattatore con doppietta di Sciapi

CERTALDO

0

FUCECCHIO

2

CERTALDO: Gasparri, Piochi (84’ Cenni), Signorini (46’ Pieracci), Borboryo, Lastrucci, Innocenti, Zefi, Bettoni (65’ Corsi S.), Mearini, Cito, Lo Guzzo (65’ Lebbaara). A disp. Mengoni, Verdiani, Pagliai, Vanni, Ciappi. All. Corsi M.

FUCECCHIO: Del Bino, Ghelardoni, Arapi (71’ Banti), Cenci, Malanchi, Orsucci, Taddei (75’ Melani), Mariani (87’ Badalassi), Andreotti, Geniotal, Sciapi. A disp. Rocchi, Paradiso, Pagni, Piccirilli, Sllauku, Agostini. All. Dell’Agnello.

Arbitro: Grigoriadis di Siena.

Reti: 21’ e 49’ ’ Sciapi.

CERTALDO – Una rete per tempo di bomber Sciapi, che si sblocca anche in campionato, permette al Fucecchio di espugnare il Comunale di Certaldo centrando la prima vittoria stagionale e sorpassando in classifica i padroni di casa. Eppure a partire meglio sono stati i viola valdelsani, che dopo un minuto creano scompiglio nell’area fucecchiese con Lo Guzzo. La risposta degli ospiti arriva al 4’ quando al termine di una manovra avvolgente, Taddei si accentra da sinistra e impegna Gasparri, costretto a parare in due tempi. Il Fucecchio prende in mano le redini del gioco anche se al 18’ torna a farsi vedere il Certaldo con una pronta girata in area di Zefi neutralizzata da Del Bino, e al 21’ sbloccare il risultato: Malanchi si destreggia bene sulla sinistra e mette al centro Sciapi, che attacca il primo palo e gira in rete alle spalle di un incolpevole Gasparri. La reazione dei ragazzi di Marco Corsi è tutta in un colpo di testa di Piochi di poco fuori. Di diverso spessore l’avvio di ripresa, con il Certaldo che spinge alla ricerca del pari: botta da fuori di Bettoni alzata sopra la traversa da Del Bino. Nel miglior momento viola, però, ecco il raddoppio del Fucecchio con lo stesso Sciapi, abile ad insaccare il perfetto traversone dalla sinistra di Arapi. A questo punto i bianconeri gestiscono bene il doppio vantaggio e portano a casa tre punti preziosi. Secondo ko di fila senza segnare, invece, per i valdelsani.

Si.Ci.