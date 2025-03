Eccellenza. Fucecchio-Ponte Buggianese in chiave salvezza. Il Certaldo ospita il Querceta

Solo Fucecchio e Certaldo scenderanno regolarmente in campo oggi nella quartultima giornata del girone A di Eccellenza. La sfida che ieri avrebbe dovuto vedere il Montespertoli ospitare il Castelnuovo Garfagnana (scontro diretto in chiave play-off) è stata infatti rinviata a data da destinarsi per la chiusura dell’impianto Molino del Ponte di Baccaiano da parte del Comune di Montespertoli a causa dell’allerta meteo.

Partiamo dal Fucecchio, che alle 14.30 al Corsini ospita il Ponte Buggianese per avvicinare ancora di più la matematica salvezza. Per gli uomini di mister Targetti sarà comunque una gara complicata perché gli ospiti hanno bisogno di punti per potersi assicurare almeno i play-out e potersi così giocare la permanenza in categoria negli spareggi finali. Nelle fila bianconere torna a disposizione il difensore centrale Lecceti, dopo aver scontato il proprio turno di squalifica, mentre non ci sarà Iommazzo, che deve invece scontare la seconda giornata di stop inflittagli dal Giudice Sportivo. Detto che all’andata finì 1-1, il Fucecchio ha perso solo una delle ultime nove uscite mentre i pistoiesi non vincono dallo scorso 19 gennaio e in trasferta si sono imposti soltanto in una circostanza.

Veniamo invece al Certaldo, che dopo le ultime due vittorie consecutive senza subire reti, è tornata a sperare almeno nel miglior piazzamento possibile nella griglia play-out. Oggi al Comunale, però, i viola valdelsani ospiteranno un avversario difficile come il Real Forte Querceta. I versiliesi, vittoriosi 2-0 all’andata, pur avendo raccolto un solo punto nelle ultime tre gare, sono infatti ancora in corsa per un posto nei play-off e fuori casa sono imbattuti da sei partite (tre vittorie ed altrettanti pari). Real Forte Querceta che non avrà a disposizione lo squalificato Lucarelli.