Eccellenza: gara sospesa qualche minuto per una rissa in tribuna. Doppio vantaggio sprecato. Il Viareggio rischia anche la beffa

Fucecchio 2 Viareggio 2

FUCECCHIO: Ghelardoni, Taddei (58’ Fiorini), Mariani, Agostini, Geniotal (89’ Mazzoni), Sciapi. All. Targetti.

VIAREGGIO: Carpita, Bellini (64’ Frroku), Nannetti, Bianchi, Sorbo, Bertacca, Baracchini (89’ Ricci), Remedi, Morelli, Bibaj (79’ Goh), Ortolini (89’ Minichino). All. Amoroso.

Arbitro: Ferrara di Piombino.

Reti: 11’ Bibaj (V); 50’ Nannetti (V), 71’ rig. Sciapi (F), 77’ Fiorini (F).

Note: espulso Remedi (V) all’88’ per doppia ammonizione.

FUCECCHIO – Butta al vento tre punti che sembravano già incamerati il Viareggio che ha sprecato a Fucecchio, in una domenica difficile vissuta anche sugli spalti (la gara è stata sospesa per qualche minuto a causa di una rissa fra tifosi poi sedata dai carabinieri), un doppio vantaggio acquisito. Il coraggio e la caparbietà dei padroni di casa non bastano a spiegare la rimonta subita nel giro di 6 minuti fra il 71’ e il 77’. E sul finire i bianconeri hanno rischiato anche la clamorosa beffa, ma vengono salvati dalla traversa su cui si stampa una conclusione di Mariani. Dopo un inizio a favore dei padrini di casa, il Viareggio ha iniziato a macinare gioco e a imporre la sua indubbia superiorità tecnica. E così arriva il gol del vantaggio bianconero firmato da una bella giocata di Bibaj.

Nella ripresa sembra piovere sul bagnato per i bianconeri locali (in campo in maglia celeste) quando sugli sviluppi di una punizione dalla destra Nannetti raddoppia di testa per il Viareggio. Il Fucecchio, però, non si scompone e nel giro di sei minuti tra il 71’ e il 77’ trova il pari: prima Sciapi trasforma un rigore concesso per un fallo di mano in area di Frroku nel tentativo di fermare Agostini e poi il classe 2006 Fiorini è bravissimo a girarsi in area e a insaccare sul primo palo. Nel finale il Viareggio resta in dieci per l’espulsione di Luca Remedi, reo di aver ecceduto nelle proteste dopo un presunto fallo in area su Goh, e rischia di soccombere.