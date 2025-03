Eccellenza. Gigli: "Montefano, c’è da muovere la classifica. A Montegranaro serve una prova di qualità»

"A Montegranaro c’è da fare una grande gara". Lorenzo Gigli, direttore sportivo del Montefano, sul match di oggi. "Dobbiamo fare – aggiunge – un’altra prestazione all’altezza della situazione, come quella disputata sette giorni fa con la Maceratese, però stavolta dobbiamo muovere la classifica". I viola si confrontano con un avversario di valore. "Si tratta di una squadra forte e che può vantare un buon allenatore, in alcuni reparti non ha nulla da invidiare a chi sta nelle zone nobili della classifica. Dobbiamo fare una prestazione attenta a livello difensivo perché loro davanti hanno individualità di spicco". La squadra non solo deve limitare i punti di forza del Montegranaro, ma dovrà puntare sulla qualità dei suoi giocatori. "Dobbiamo sfruttare appieno le nostre qualità nei momenti chiave del match". Con il forfait del Fano verrà disegnata una nuova classifica. "A noi tutto sommato cambia poco, sapevamo prima che avremmo dovuto fare dei punti. La situazione non si è modificata nel senso che dobbiamo muovere la classifica e abbiamo le carte in regola per farlo. Come sistema Marche non c’è da essere fieri di questo forfait".

Il Montefano vuole riprendere il cammino interrotto sette giorni fa nel match interno con la Maceratese, i viola sono chiamati a una prova maiuscola anche per cancellare il passo falso dell’andata.