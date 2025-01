Eccellenza - Girone "A». Al Castelnuovo basta Gabrielli

Castelnuovo 1Mobilieri Ponsacco 0

CASTELNUOVO: Biggeri, Ramacciotti, Lunardi, Fall, Leshi, Rossi, Filippi (1’ st Gabrielli), Cecchini, Campan (38’ st Tocci), El Hadoui, Camaiani. (A disp.: Sartini, Ceccarelli, Bonaldi, Magera, Fruzzetti, Fanani, Micchi). All.: Vangioni.

MOBILIERI PONSACCO: Lampignano, Gemignani, Crecchi (40’ st Morana), Burato, Di Giulio, Mancini, Volpi (37’ st Imbreda), Borselli, Andreotti, Pallecchi (30’ st Fischer), Marrocco. (A disp.: Campinotti, Kapllani, Pisani, Pini, Regoli, Steffich). All.: Tocchini.

Arbitro: Iglio di Pistoia (assistenti: La Veneziana di Viareggio e Sordi di Firenze).

Rete: 37’ st Gabrielli.

Note: ammoniti Pallecchi e Gabrielli.

CASTELNUOVO - Tre punti preziosi per il Castelnuovo che conferma il secondo posto in classifica, al termine di una gara equilibrata con il Ponsacco che, a lungo, ha controllato bene le iniziative d’attacco dei gialloblu. C’è voluta una brillante giocata d’attacco fra Campani e Ion Lorenzo Gabrielli, ventenne attaccante di Massa, per sbloccare il risultato, quando, ormai, la gara sembrava incanalata sullo 0-0.

Tra i gialloblu assenti Grassi, Casci e Satti. Al 4’ conclusione di Fall a lato. Al 31’, in mischia, il tiro di Campani è deviato dalla schiena di un difensore.

Nella ripresa la partita si anima di più. Al 14’ portiere e difensori gialloblu giochicchiano con il pallone nella propria area, rischiando grosso. La conclusione di Pallecchi, però, non è forte e viene intercettata da Biggeri, rientrato in porta. Al 19’ rasoterra di Marrocco, con pallone che attraversa l’area piccola e si perde a lato. Al 21’ il Castelnuovo va vicino al gol, a seguito di una mischia in area pontederese, con il portiere Lampignano che si oppone per tre volte alle conclusioni dei gialloblu.

Al 37’ arriva il gol che decide la partita, con un’azione veloce Campani-Gabrielli. Quest’ultimo s’ invola verso Lampignano e lo supera con un rasoterra. Al 50’ brivido per i tifosi garfagnini: con un rasoterra Mancini, dalla sinistra, colpisce il palo opposto e il pallone schizza tra le braccia di Biggeri.

Dino Magistrelli