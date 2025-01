Eccellenza, girone A. Buon vento e clamorosa rimonta per il Cenaia. Montespertoli ko dopo il vantaggio iniziale

CENAIA 19693MONTESPERTOLI1

CENAIA: Baglini, Rossi, Silimano (15’st Pecchia), Remorini (20’st Marcon), Signorini, Puleo, Papini, Quilici (46’st Bartolini), Canessa, Neri (44’st Di Bella), Apolloni (20’st Ferretti). All.Sena

MONTESPERTOLI: Romano, Corradi, Liberati, Trapassi, Conti, Pecci, Anichini (25’st Fiaschi), Corsi (33’st Veraldi), Vangi, Maltomini, Gasparri (15’st Biliotti). All.Sarti

Arbitro: Boeddu di Prato

Marcatori: al 14’pt Gasparri, 35’st autogol di Pecci, 40’st Canessa, 43’st Neri.

Cenaia – Vittoria importantissima per il Cenaia che nei dieci minuti finali della partita riesce a ribaltare il risultato che fino al trentacinquesimo la vedeva soccombere al Montespertoli. Il vento è stato il vero protagonista della gara condizionando il gioco, anche nelle manovre più elementari. La squadra ospite riesce a portarsi in vantaggio al 14’ del primo tempo con un tiro da fuori area di Gasparri che inganna Baglini. Il gol consente al Montespertoli di impostare il resto della gara sulla difensiva. La squadra fiorentina, brava in difesa e con un buon centrocampo ha saputo per oltre un’ora bloccare le iniziative degli avanti del Cenaia. Le cose sono un po’ cambiate nella ripresa con i locali a favore di vento ma determinanti, per cambiare il corso della partita, sono stati i cambi tra le fila verde arancione. Gli ingressi in campo prima di Pecchia e poi di Marcon si sono dimostrati azzeccati creando scompiglio nella retroguardia ospite che, nella seconda frazione di gioco, sotto la pressione degli avanti del Cenaia, si è abbassata ulteriormente. Proprio dalle incursioni di Pecchia al 35’ giunge il pareggio dei locali: l’attaccante va via sulla destra, supera un paio di avversari e poi calcia verso la porta incustodita e un difensore ospite, nel tentativo estremo di rinviare calcia la palla nella propria rete. Al 40’ il gol del sorpasso dei locali, sempre con Pecchia protagonista, che serve un assist in area per Canessa che realizza il raddoppio. Al 43’ il Cenaia, con un’azione simile, questa volta concretizzata da Neri, segna il terzo e definitivo gol.

Pietro Mattonai