Eccellenza - Girone "A». Castelnuovo: il rigore di Grassi vale il pari

PRO LIVORNO SORGENTI

1

CASTELNUOVO

1

PRO LIVORNO SORGENTI: Bettarini, Sottile (78’ Faye), Lischi, Freschi, Cavalli, Signorini, Pratesi, Santagata (78’ Putrignano), Morelli (78’ Gjini), Lucchesi (91’ Marchetti), Casanova. (A disp.: Strambi, Buonaccorsi, Maffei, Rotunno, Tantardini). All.: Bandinelli.

CASTELNUOVO: Nucci, Casci, Lunardi, El Hadoui, Ramacciotti, Leshi, Gabrielli (65’ Campani), Cecchini, Camaiani, Grassi, Magera. A disp. Sartini, Fruzzetti, Fall, Satti, Marzi, Tocci, Belluomini, Benassi. All.: W. Vangioni.

Arbitro: Bonamici di Grosseto (Mongelli e Santaera di Pisa).

Reti: 39’ Lucchesi, 75’ (rig.) Grassi.

Note: angoli 3-5; ammoniti: Lischi, Bettarini, El Hadoui; espulso al 70’ Cavalli per somma di ammonizioni.

LIVORNO - Botta e risposta tra Lucchesi e Grassi: Pro Livorno Sorgenti e Castelnuovo Garfagnana chiudono in parità la loro sfida. Un verdetto sostanzialmente giusto per quanto si è visto nel corso dei 90 e passa minuti. Biancoverdi in cerca di un pronto riscatto, gialloblu "carichi" dopo il successo sul Montespertoli: le due contendenti hanno provato in ogni modo a superarsi, senza riuscirci per qualche imprecisione di troppo in zona gol.

Ma facciamo un passo indietro. Cambia ben cinque uomini Bandinelli, reduce dal ko di Sesto: dentro dal primo minuto Sottile, Freschi, Pratesi, Santagata e Morelli. Sul fronte opposto Leshi e Magera le novità nell’"undici" titolare di Vangioni. Le squadre danno vita a una gara combattuta, giocata sin dall’inizio ad alti ritmi.

Il Pro Livorno sblocca il risultato al 39’, grazie a Lucchesi. Nella ripresa il secondo "giallo" sventolato a Cavalli lascia i labronici in inferiorità numerica per gli ultimi venti minuti. Al 75’ arriva il pareggio del Castelnuovo: lo firma Grassi (foto) che, dagli undici metri, non dà scampo a Bettarini. Poi gli ospiti provano a sfruttare l’uomo in più per fare bottino pieno, ma il Pro Livorno, in contropiede, ha l’occasione per vincere.

Alla fine è un punto per uno. Entrambe continuano, così, il loro positivo cammino in orbita play-off.