Eccellenza - Girone "A". Castelnuovo senza Casci

Il Castelnuovo inizia il 2025 in trasferta a Santa Croce sull’Arno, domani, alle 14.30, contro i biancorossi della Cuoiopelli, fanalino di coda del campionato con soli 4 punti messi insieme in 16 gare, frutto della vittoria sul Cenaia il 10 novembre scorso e di un precedente pareggio con il Pontebuggianese, ambedue sul terreno di casa. Di contro, 14 sconfitte con dieci gol fatti e 41 subiti. Il Castelnuovo, nonostante l’inaspettata sconfitta interna con il Pontebuggianese per 0-2 con doppietta di Granucci, apparso al "Nardini" incontenibile, ha mantenuto il secondo posto in classifica, con 28 punti, frutto di 8 vittorie e 4 pareggi, cui vanno aggiunte le 4 sconfitte, tutte con squadre che avrebbero dovuto essere alla sua portata.

Premettiamo questo perché anche la Cuoiopelli potrebbe rappresentare un’insidia come sono stati Certaldo e Pontebuggianese già ricordati ambedue al "Nardini" e le rovinose trasferte di Cecina e Cenaia. Sicuramente l’allenatore Walter Vangioni avrà fatto riflettere i giocatori su questo aspetto, anche in relazione alla concatenazione dei grandi numeri e delle statistiche. Ci riferiamo al fatto che la Cuoiopelli ha perso tutte le ultime sei gare disputate e anche per le squadre più deboli ogni tanto può capitare una giornata di grazia.

Fra i gialloblu mancherà Niccolò Casci, classe 1998, infortunatosi in allenamento prima della partita con il Pontebuggianse e che ne avrà per un paio di mesi. Per il Castelnuovo è un’assenza importante, data la levatura tecnica e atletica del giocatore che, prima dell’infortunio, era stato sempre presente in campo segnando anche tre reti. Casci, inoltre, è sempre stato prezioso per il Castelnuovo, in quanto sa ricoprire tanti ruoli in campo, anche nell’arco della stessa partita. Per il ragazzo, finora 180 presente in campionato e 10 reti.

Dino Magistrelli