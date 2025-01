Eccellenza - Girone "A». Castelnuovo s’impone a S.Croce

CUOIOPELLI1CASTELNUOVO2

CUOIOPELLI: Fogli, Tuzi (54’ Arrigucci), Porcellini, Maglio (85’ Bindi), Covino, Duranti, Vannuzzi (62’ Tassi), Mancino (71’ Pinna), Turini, Ferraro, Campo (87’ Mancini). (A disposizione: Pannocchia, Bocini, Innocenti, Ceglie). All.: D’Addario.

CASTELNUOVO: Biggeri, Lunardi (87’ Gabrielli), Filippi (86’ Satti), Fall (85’ Ramacciotti), Leshi, Rossi, El Hadoui, Cecchini, Campani, Grassi, Camaiani. (A disposizione: Nucci, Bonaldi, Magera, Tocci, Fruzzetti, Fanani). All.: W. Vangioni.

Arbitro: Giusti di Livorno (assistenti: Valeri di Firenze e Checchi di Viareggio).

Reti: 17’ Campo, 45’ Campani, 66’ El Hadoui.

Note: ammoniti Tuzi, Maglio, Arrigucci, Grassi, Rossi.

SANTA CROCE SULL’ARNO - Il Castelnuovo ha trovato un’altra Cuoiopelli rispetto all’andata, quando aveva vinto con una goleada (5-0). Ma, alla fine, la squadra di Vangioni è riuscita a ribaltare il risultato di svantaggio e portare a casa tre punti importanti per il proprio cammino nei quartieri alti della classifica.

Con questa vittoria, inftati, i gialloblu garfagnini restano al secondo posto, a quota 31, rosicchiando, tra l’altro, due punti alla capolista Camaiore che ha pareggiato, ma che può ancora contare su un vantaggio abissale di dieci punti.

Al "Masini" di Santa Croce Biggeri e compagni sono andati sotto al 17’, quando Campo ha scosso la rete per i padroni di casa.

La reazione del Castelnuovo è stata immediata, ma il pareggio è arrivato all’ultimo giro dell’orologio del primo tempo, quando la Cuoiopelli cominciava a sperare di tornare negli spogliatoi in vantaggio come mai era accaduto quest’anno. E’ stato Campani a rimettere le cose a posto per i garfagnini.

Nella ripresa, dopo una prima fase piuttosto equilibrata, al 66’ El Hadoui ha messo alle spalle di Fogli la palla del definitivo 1 a 2 per il Castelnuovo.

Gabriele Nuti