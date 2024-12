Eccellenza - Girone "A». Castelnuovo-Sestese. Un aiuto a Silvia

Il Castelnuovo ospita oggi, alle 14.30, la Sestese, al quinto posto ex aequo con Massese e Pro Livorno, a 23. Ha anche la seconda migliore difesa del campionato. Il Castelnuovo si ripresenta al "Nardini" dopo le due belle partite esterne a Livorno e a Forte dei Marmi, terzo in classifica. Capitan Cecchini e compagni promettono un’altra bella gara e massimo impegno, consapevoli delle qualità degli avversari.

Intanto, venerdì sera, la società, presieduta da Alessandro Vichi, ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto con i giocatori Federico Cristofani, Francesco Masini, Edoardo Belluomini, Lorenzo Marzi, Alessandro Benassi. La società ringrazia questi ragazzi per la professionalità dimostrata e augura loro una proficua carriera sportiva.

"Invito i nostri tifosi – commenta l’allenatore Walter Vangioni – a venire numerosi allo stadio. I ragazzi se lo meritano. Abbiamo bisogno anche di loro per superare la Sestese".

Infine un pomeriggio anche di solidarietà. "Un invito, in questa domenica, alla gente – spiega il vicepresidente Roberto Tamagnini – a venire allo stadio “Nardini”, non solo per tifare per i nostri ragazzi, ma anche per aiutare con la nostra generosità una giovane donna, Silvia, a recarsi negli Stati Uniti per una importante operazione che le possa migliorare le condizioni di vita".

Dino Magistrelli