Eccellenza - Girone "A»: il derby delle apuane. Castelnuovo timido, Massese dilaga

CASTELnuovo 0 Massese 3

CASTELNUOVO: Biggeri, Ramacciotti, Lunardi, Fall (33’ st Satti), Leshi (15’ st Filippi), Rossi, El Hadoui, Cecchini, Campani (25’ st Gabrielli), Grassi (33’ st Tocci), Camaiani (33’ st Fruzzetti). (A disp.: Sartini, Bonaldi, Magera, Fanani). All.: Vangioni.

MASSESE: A. Mariani, Mapelli (42’ st Lorenzini), Quilici, Cecilia, Andrei, Bossini (33’ st Favret), Bertipagani (44’ st Romiti), Bartolomei, Buffa, Anich (21’ st F. Mariani), Ferrara (25’ st Costanzo). (A disp.: Cozzolino, Brizzi, Lazzini, Nannipieri). All.: Pisciotta.

Arbitro: Camia di Nichelino (assistenti: Luti di Livorno e Santarea di Pisa).

Reti: 37’ pt Buffa; 23’ st Ferrara, 30’ st Bertipagani.

Note: al 3’ st, per infortunio all’assistente Luti, come da regolamento, è uscito anche il collega Santarea, sostituiti da due guardalinee di parte, in pratica senza potere decisionale, ma di sola segnalazione; ammoniti: Lunardi e Bossini.

CASTELNUOVO - Uno spento e inconcludente Castelnuovo si è fatto superare al "Nardini" da una Massese pimpante che ha dominato in lungo e largo. Per i gialloblu veramente un pomeriggio da dimenticare e una sconfitta senza alibi.

La partita inizia bene per i locali, con una bella azione Camaiani - Campani, anticipato di un soffio dal portiere Mariani. Al 9’ conclusione di Bertipagani dal limite dell’area, ma la mira non è felice. All’11’ punizione di Grassi, ma il pallone vola alto. Al 30’ colpo di testa di Bertipagani e pallone a lato. Seguono due conclusioni di Grassi senza esito. Al 37’ la svolta della partita, con una veloce azione Mapelli-Anich e conclusione di Buffa in rete da pochi passi.

Il Castelnuovo reagisce timidamente con conclusioni di El Hadoui e di Cecchini di testa. Nella ripresa, al 7’, tiro ravvicinato di Camaiani, Mapelli devia in angolo. Poi, dopo un tiro al 22’ di Fall, parato, è un monologo bianconero. Al 23’ contropiede Bertipagani-Ferrara con pallone che colpisce il palo interno e si insacca. Al 30’ Bertipagani va in contropiede e, a pochi metri da Biggeri, sigla il 3-0 definitivo. Al 46’ la Massese sfiora il poker con Lorenzini che, di testa, colpisce il palo.

Dino Magistrelli