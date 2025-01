Eccellenza - Girone "A»: il punto. Vichi: "Castelnuovo senza grinta». Vangioni: "Noi troppo paurosi»

Al Castelnuovo ha fatto male l’aria dell’alta classifica nel derby con la Massese. Conoscendo già il risultato di pareggio del Camaiore, i gialloblu avevano, sulla carta, la possibilità di rosicchiare ancora qualche punto ai versiliesi. Invece il crollo.

"Una partita – commenta il presidente Alessandro Vichi – da dimenticare in fretta. Ho visto una squadra quasi demotivata, impacciata, senza quella grinta che siamo soliti vedere. Gli avversari arrivavano sempre primi sul pallone e noi sempre in affanno. Da salvare soltanto la prima mezz’ora, anche se vedevamo che la Massese stava crescendo. Poi, dopo il primo gol, è arrivato un patatrac psicologico e atletico su cui dobbiamo riflettere tutti insieme".

"La Massese è venuta a Castelnuovo più motivata – ha dichiarato a fine gara Walter Vangioni – e noi abbiamo sbagliato completamente partita. I ragazzi sembravano frenati e diventati improvvisamente paurosi. Anch’ io mi prendo la colpa di non averli aiutati nel superare questa loro difficoltà psicologica, quasi avessero timore di poter avvicinare ancora di più la “lepre” Camaiore. La Massese ha vinto con pieno merito. Nonostante la fatica dei 120’ intensi di mercoledì in Coppa Italia, i bianconeri hanno disputato una grande gara. Noi, invece, non stiamo attraversando un buon momento, anche perché non tutti si possono allenare con continuità per vari intoppi. Ringrazio, comunque, i miei ragazzi per quello che hanno fatto finora. Il nostro obiettivo rimane quello dei play-off e questo sarebbe già un traguardo importante in questa stagione. La Massese, invece, ha iniziato con obiettivi più ambiziosi, ha una “rosa” importante e si è rinforzata ulteriormente sul mercato invernale e non mi ha stupito la prestazione che ha fatto".

Tutti hanno potuto vedere di che calibro sono giocatori come Mapelli, Andrei, Buffa e Anich. Ora voltiamo pagina e proiettiamoci sul derby di Viareggio".

Dino Magistrelli