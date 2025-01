Eccellenza - Girone "A»: il punto. Castelnuovo, Gabrielli: "Primo gol e decisivo»

Il Castelnuovo, di misura, ma ha vinto. "Venivamo da una settimana tribolata per l’influenza che aveva colpito diversi giocatori – commenta il trainer Vangioni – e, pertanto, questi tre punti sono ancora più importanti, per la classifica e per il morale. Ragazzi stupendi: anche in emergenza, debilitati da alcuni giorni di febbre, sono stati protagonisti. Nel primo tempo ci siamo limitati al contenimento, proprio per le nostre non perfette condizioni fisiche; nella ripresa abbiamo rischiato di più e, con quella bella giocata, abbiamo trovato il gol-partita. Ho mandato in campo Gabrielli al inizio ripresa al posto di Filippi che non stava troppo bene e il ragazzo è stato l’artefice della nostra prima vittoria interna nel 2025. Sapevamo che il Ponsacco era una buona squadra e lo ha confermato. Nel recupero siamo stati fortunati con quel pallone che ha colpito il palo opposto, per poi finire nelle mani del nostro portiere".

"Sono felice per questa vittoria – commenta l’autore del gol Ion Lorenzo Gabrielli (foto), classe 2005, di Massa, arrivato a novembre dal Seravezza – e anche perché è il mio primo gol in Eccellenza. Non potevo fallire di fronte al portiere che mi stava venendo incontro. E’ stata una grande gioia vedere il pallone che entrava in porta, mentre dalla tribuna si era già alzato un boato di gioia. Istintivamente mi sono tolto la maglietta e mi sono preso anche il primo cartellino giallo". "Tre punti d’oro – commenta il direttore generale Emanuele Vichi – che ci confermano in alto in classifica e premiano l’impegno e la volontà di questi ragazzi che hanno lottato fino alla fine, inseguendo il risultato pieno, nonostante parecchi non si fossero allenati o quasi in settimana per l’influenza".

Parole di soddisfazione anche da parte del team manager Alessandro Moriconi e del direttore sportivo Antonio Nelli che aggiunge: "Ormai pensavo al pareggio, un po’ con l’amaro in bocca; ma quel lampo tecnico e atletico del giovane Gabrielli mi ha fatto dimenticare un pomeriggio ventoso in tribuna".

Dino Magistrelli