Eccellenza - Girone "A»: il derby. Castelnuovo rimette un Fall nel motore

Oggi, alle 15, ultima partita interna del Castelnuovo, nel derby con il Real Forte Querceta, allenato da Francesco Buglio. In cuor loro, comunque, i tifosi sperano di rivedere i gialloblu al "Nardini" nei play-off. Per ottenere questo, nei 180 minuti che restano, devono mettere insieme più punti possibili, a cominciare da oggi, con i versiliesi.

Intanto una buona notizia per il centrocampo garfagnino che, nelle ultime settimane, si era trovato sguarnito di giocatori. Rientra, infatti, a disposizione Madou Fall, senegalese di nascita, ma cresciuto come calciatore a Massa, giunto quest’anno in Garfagnana dalla squadra ligure del Forza e Coraggio. Fall, classe 2002, è stato fra i più continui come rendimento. Purtroppo ha dovuto saltare cinque gare per infortunio e, senza la sua dinamicità, il centrocampo gialloblu ne ha sempre risentito.

I garfagnini sono quinti in classifica, da soli, con 44 punti, frutto di 13 vittorie e 5 pareggi. A proposito di numero di vittorie il Castelnuovo è al terzo posto, dopo le 18 del Camaiore e le 14 del Cenaia. Il Real Forte Querceta di punti ne ha 38 ex aequo con Viareggio e Pro Livorno, trio che ha cinque punti in più rispetto alla zona play-out.

"Il successo di mercoledì nel recupero – commenta l’allenatore Walter Vangioni – ha riportato entusiasmo nei ragazzi che vogliono finire nel migliore dei modi la stagione. Purtroppo continuano anche gli infortuni di gioco, cosa che ha caratterizzato buona parte della stagione ed in particolare nel girone di ritorno. Ora è la volta del giovane centrocampista Elia Tocci che stavo impiegando con una certa continuità. Comunque non cerco alibi e sono sicuro che assisteremo a una bella partita, ora che anche il reparto di attacco ha ripreso a segnare".

Incerto è anche l’impiego di Simone Filippi e, sicuramente, quello di Dennis Rossi. All’andata il Castelnuovo s’ impose per 3-2, con doppietta di Camaiani e gol di El Hadoui, con i versiliesi che, poi, si rifecero sotto con Panicucci e Vittorini.

Dino Magistrelli