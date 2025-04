Eccellenza Girone B: Leon sfida Tritium, Fucina contro la capolista Mapello

È un pomeriggio che potrebbe regalare soddisfazioni quello nel girone B di Eccellenza. La Leon, tornata a -5 dalla vetta dopo l’incredibile blitz in rimonta di Mapello, non avrà vita facile sul campo della Tritium che con 40 punti non è del tutto ancora al riparo da ogni rischio. Ghidelli – che vanta uno score strepitoso dal suo arrivo di sette vittorie e un pareggio – non avrà El Kadiri, ma non gli mancano le alternative. Entrambe le squadre avranno interesse di quello che accadrà a Muggiò dove la Fucina ospita proprio la capolista Mapello. La Fucina ha un punto in meno della Tritium e cerca la vittoria della tranquillità. La squadra di Pace ha abituato a qualsiasi impresa, oggi parte sfavorita ma con un Picci in giornata anche la prima della classe deve temere. Già retrocessa la Casati ospita la Colognese. Nel girone A non sarà un turno agevole per la Lentatese in chiave salvezza perché arriva la Solbiatese. Mariano-Ardor non ha molto valore per i gialloblù, nemmeno Base-Vergiatese per i sevesini. Posticipa a lunedì il Meda che alle 20.30 ospta il Saronno.

Ro.San.