Eccellenza - Gli uomini più in forma della decima giornata. E Princiotta lancia il Lanciotto

La 10ª giornata ha registrato segnali importanti dalle squadre in fondo classifica. Come il Lanciotto Campi di Secci che colleziona un’altra domenica di gloria per aver infranto l’imbattibilità della capolista Affrico. Grazie all’attaccante Princiotta i campigiani incamerano altri tre punti preziosi con una super prestazione del portiere Roselli del centrocampista Bigozzi e con Tommaso Bambi difensore. Per l’Affrico è stata una giornata in salita con la traversa di Centrone (bravo assieme al centrocampista Nuti), con l’aggiunta di un palo di Morelli e con due ottime parate del portiere Burzagli. L’Antella è risorta grazie al gioiello dell’attaccante Del Sante mandato in gol da un perfetto assist di Calamai. La squadra di Francini conquista tre punti importanti a spese della Lastrigiana, utili per costruire la risalita in classifica. Per la Lastrigiana non sono bastate le ottime prove del difensore Nencini e del centrocampista Piccione. Lo Scandicci conquista un’altra giornata di gloria a spese di una buona Colligiana e si porta a due lunghezze dalla vetta, con le prestazioni del centrale difensivo Sabatini, del centrocampista Poli e ai due fratelli Del Pela (Tommaso e Niccolo). Anche la Rondinella di Enrico Gutili è tornata a brindare a champagne. Con il successo sull’Asta i biancorossi si affacciano alla zona play off. Ottimo il trequartista Di Blasio (autore di una doppietta) e il difensore Gorfini oltre all’esperto attaccante Antongiovanni. Esulta anche il Signa che stoppa la serie positiva del Foiano grazie alla rete di Pietro Tempesti, fratello dell’altro Tempesti (Lorenzo) rimasto a secco. Eccellenti il centrocampista Dallai e il portiere Crisanto. Il Grassina mugugna per la mancata vittoria sfumata nel finale dopo i gol di Parrini e dall’attaccante Betti che si è sbloccato. Mastica amaro la Fortis che cede di misura alla Sinalunghese. Pure la Sestese storce il naso per la mancata vittoria sul Camaiore, (capolista del girone A, l’unica di Eccellenza ancora imbattuta) per un penalty respinto dal portiere Giuntini che poi Chiaramonti ha depositato in rete.

Giovanni Puleri