Eccellenza, i bianconeri in trasferta per tentare l’allungo. Sansepolcro per la fuga. C’è il Terni per Armillei

Non sarà il classico scontro al vertice come quello di domenica scorsa, ma crediamo che sotto certi aspetti per il Sansepolcro l’impegno di oggi, nella terza di ritorno dell’Eccellenza umbra e ancora in trasferta, possa rivelarsi paradossalmente più complicato. I bianconeri sono infatti di scena sul rettangolo in fondo sintetico dello stadio "Orlando Strinati" per affrontare il Terni Football Club, senza dubbio la grande delusione di un campionato che avrebbe dovuto vedere la compagine rossoverde con addosso i panni della grande protagonista, dopo aver sfiorato lo scorso anno la promozione in D, sfumata agli spareggi. Ma evidentemente ogni estate si riparte daccapo e le logiche sulla carta – spesso per una serie di motivi o di combinazioni sfavorevoli - non sempre trovano riscontro sul campo. Anzi, il Terni Fc si ritrova appena sopra la zona play-out (a distanza di sicurezza, questo sì) ed è reduce da tre capitomboli di fila, due dei quali casalinghi. Dall’altra parte, c’è un Sansepolcro che in 8 gare ha messo insieme 6 vittorie e 2 pareggi, per cui attenzione anche alla legge dei grandi numeri, non dimenticando che la Narnese riceve in casa l’Umbertide Agape e che quindi è pronta per effettuare anche il sorpasso.

Per i padroni di casa, i tre punti servono intanto ai fini della sicurezza, poi c’è ancora tempo eventuale per risalire la china, ma il risultato è diventato vitale come l’aria. A complicare le cose, l’assenza per squalifica dell’esperto attaccante Mario Pacilli e del centrocampista Eridion Dida, peraltro ex di turno. Nel Sansepolcro, l’unico fuori (dietro la lavagna anche lui) è il sottoquota Diego Merciari, esterno difensivo, per la cui sostituzione mister Armillei ha in mente più di una soluzione; nel contempo, riecco in attacco Riccardo Valori, che aveva dovuto saltare la doppia sfida contro il Cannara. Insomma, un’altra domenica che metterà a nudo le ambizioni della compagine biturgense.

Claudio Roselli