Eccellenza - I migliori del dodicesimo turno. Canali tiene in linea la Lastrigiana

La 12ª giornata ha messo in luce le qualità della Castiglionese che vincendo sul campo della Colligiana, ha irrobustito il posto di leader del campionato portando a tre i punti di vantaggio sulla rivale Affrico, quest’ultima pur giocando bene non riesce mai a chiudere la partita al momento debito. Nell’Affrico si sono distinti: Benvenuti (difensore destro) e Bertelli (centrocampista). L’altra squadra, il Signa che ci ha sempre creduto, con l’ottimo lavoro di Dallai a centrocampo e l’inserimento della punta Petronelli (che risponde sempre presente) nei minuti di recupero, ha trovato il pareggio beffando l’Affrico nell’unico svarione. Anche lo Scandicci ha perso un po’ di smalto: la squadra di Ventrice contro la Lastrigiana è andata in bianco. Ottimo il difensore Sabatini e il baby portiere Marco Di Cicco (2005) al suo debutto stagionale. Nella Lastrigiana si sono distinti il difensore Canali che ha tenuto a bada l’attaccante Niccolò Del Pela e il centrocampista Martini. Anche la Rondinella ha trovato difficoltà a vincere contro un Lanciotto Campi ben attrezzato. Non è bastata l’ottima prova del rientrante Fantechi a centrocampo e di Mazzolli, a creare altre occasioni da gol dopo la rete di Polo. Nel Lanciotto bene il trequartista Bigozzi e con il centrocampista Castiello in un minuto ha raccolto quello che voleva, il pareggio.

Squillino le trombe: l’Antella è tornata a trionfare nel derby con un ottimo Zefi e un Papalini "super". Antella che si è rimessa in moto e il bello potrebbe ancora arrivare. Per il Grassina una giornata da dimenticare: solo Fantechi e Tomberli al di sopra di tutti gli altri rossoverdi. La Fortis contro una buona Asta ha raccolto un punto pur giocando bene con il giovane attaccante Raimondi (’06) e con il portiere Aglietti.

Infine, nel girone A, la Sestese di Polloni che è in striscia positiva da 6 giornate, con questa vittoria entra nella griglia play off. Complimenti Dianda e al giovane attaccante Pisaniello (’05).

Giovanni Puleri