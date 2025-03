Eccellenza - I migliori della giornata. In evidenza anche il Signa che torna a risplendere. Scandicci, il trionfo del gruppo

La 28ª giornata ha decretato ufficialmente il trionfo dello Scandicci a 180’ dal termine. Successo che conferma la superiorità tecnica e mentale: dal portiere Fedele all’ultimo della panchina, con Guidelli un faro a un centrocampo, sorretto da Poli e Sinisgallo. Al centro dell’attacco un Niccolò Del Pela puntuale come un orologio con il gol: attualmente capocannoniere con 18 centri.

Il Signa torna a risplendere superando un Lanciotto in cerca di punti salvezza. Con il risveglio del bomber Lorenzo Tempesti, i canarini sperano nei play off. Bene il difensore Tesi a sinistra e Pietro Tempesti sulla fascia destra di centrocampo, sempre pronto a scodellare palloni al centro per il fratello Lorenzo. Fra i campigiani Bigozzi in attacco e Verdi a centrocampo, sono stati fra i più positivi.

Vola sempre più in alto la Rondinella che punta a difendere il terzo posto valido per i play off. Prove super a centrocampo di Fantechi e Mazzuoli, più il trequartista Antongiovanni. Con il solito gol beccato nel finale, l’Affrico dal confronto con la Colligiana è uscito solo con un punto. In difesa Guarducci ha svolto un buon lavoro, Papini in attacco, mentre Tacconi si è distinto a centrocampo.

L’Antella incassa tre punti dal confronti diretto con la Sinalunghese e continua a sognare la salvezza. Elogi per Tosolini in difesa, Scrò fra i pali, Samuele Manetti a centrocampo. Nel finale ha esordito l’attaccante Gatto. La Fortis non molla: stende il Grassina con un super Salvadori e Calzolai in difesa, Serotti a centrocampo; più Razzauti (’06) in attacco. I rossoverdi di Cellini disputano una prova al di sotto delle aspettative, si allontanano dai play off. Si salvano Dini in attacco e il centrale difensivo Neri.

Bene la Lastrigiana che espugna il campo del Mazzola con il Palaj e spera sempre nella salvezza. Fra i biancorossi, Mandolini in attacco e Crini a centrocampo va il voto più alto. La Sestese, è tornata al successo, grazie a un Pisaneschi super in difesa, Safina dominatore a centrocampo e con Ermini bravo in attacco. Dopo l’infortunio, Piccini è rientrato.

Giovanni Puleri