Eccellenza, i ramarri si allontanano dalla zona calda

Ci si attendeva continuità in casa ramarra e così è stato. A Secchiano il Sant’Agostino ha espugnato il campo della Vis Novafeltria, che contro Cazzadore e compagni si giocavano le ultime residue possibilità di evitare la retrocessione diretta. Proprio Cazzadore aveva un conto aperto con la formazione riminese: all’andata il bomber aveva sbagliato l’unico calcio di rigore calciato negli ultimi due anni e quando si è trattato di andare sul dischetto non ha tremato e ha fatto centro. Da notare che il Novafeltria era andato in vantaggio in inferiorità numerica, sfruttando una doppia casualità sfortunata della retroguardia ramarra. "C’è poco da commentare, sono scivolati dapprima Di Bari e poi Sarti – afferma il direttore sportivo Marco Secchieroli – Poi è cominciata la riscossa dei gemelli del gol, Cazzadore su rigore e Vanzini. Mi è piaciuta molto la reazione dopo lo svantaggio". Con il gol contro il Novafeltria, Cazzadore consolida la leadership in testa alla classifica cannonieri, salendo a quota 17 gol (cui andrebbe aggiunto un gol realizzato in coppa), 7 su rigore; ha un buon margine di vantaggio su Pippi della Sampierana, fermo a 12 reti, e agli 11 di Karapici del Mezzolara. La squadra di Biagi porta a casa tre punti meritati, quarto risultato utile consecutivo, sale a 38 punti, ma non è ancora fuori pericolo. "Dobbiamo tenere la guardia alta – riprende Secchieroli – siamo ancora lontani dal traguardo; per essere al riparo di brutte sorprese servirebbe arrivare almeno a 44 punti". In questo campionato l’equilibrio regna sovrano anche nelle posizioni di retroguardia, la salvezza la si raggiunge oltre 40 punti. "E’ vero, quest’anno la soglia si è alzata di molto. Io però sono fiducioso: se continuiamo con la stessa determinazione potremmo arrivare anche a 45 punti, che per Sant’Agostino sarebbe un risultato storico in questa categoria".