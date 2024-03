Eccellenza: i valdarnesi affondano l’Asta e ora sono secondi. Terranuova a tutto gas. Marini apre per il tris

TERRANUOVA TRAIANA

3

ASTA

0

TERRANUOVA TRAIANA (4-2-3-1): Fedele, Senzamici (23’ s.t. Viganò), Petrioli, Bega (41’ s.t. Minatti), Mannella (36’ s.t. Mascia), Cioce, Marini, Privitera, Ortiz Lopez (29’ s.t. Taflaj), Massai, Sacconi (39’ s.t. Ceppodomo). A disposizione: Antonielli, Arnetoli, Saitta, Cappelli.

Allenatore: Meniconi (Becattini squalificato).

SPORT CLUB ASTA (4-3-3): Anselmi, Cinelli, Bardotti, Guidarelli (25’ s.t. Monterosso), Di Renzone, Grassini, Jrad, Mazza, Dieme (42’ s.t. Seri), Discepolo (33’ s.t. Pugliese), Doka (35’ s.t. Cappelli). A disposizione: Cicali, Gianni, Bianchi. Allenatore: Bartoli.

Arbitro: Buchignani di Livorno (Nannipieri-Della Bartola).

Reti: 18’ s.t. Marini, 24’ s.t. Sacconi, 45’ Taflaj. Note: ammoniti Doka, Saitta. Espulso Di Renzone. Angoli 11-4. Recupero 1’ p.t. e 4’ s.t.

TERRANUOVA – Il Terranuova Traiana supera l’Asta per 3-0 e raggiunge il secondo posto del girone in compagnia di Scandicci e Signa. Campo del Matteini fortemente allentato a causa delle ingenti piogge. La prima occasione per i padroni di casa arriva dopo 30 secondi, con Petrioli che in fase di cross colpisce la traversa. Poi al 17’ è Sacconi che tenta la conclusione, Anselmi respinge e nel rimpallo è sempre il capitano che ci prova, ma Di Renzone riesce a salvare sulla linea. Privitera al 23’ carica il destro e l’estremo difensore senese riesce a respingere con la punta delle dita. Tenta ancora di sfondare la formazione di casa, ma al 32’ Ortiz colpisce il palo. Alla ripresa la sfortuna continua a perseguitare i biancorossi quando Massai prende la traversa.

Il risultato si sblocca al 18’ in favore dei terranuovesi. Marini scaglia un tiro-cross in cerca dei compagni, ma la sfera trafigge invece Anselmi, che non può fare niente per fermare il bolide. Poi i locali raddoppiano al 24’. Mannella batte dal corner e Sacconi insacca di testa. Allo scadere fallo di mano in area degli ospiti, per l’arbitro è rigore. Dal dischetto tira Taflaj, che realizza chiudendo definitivamente il match.

Francesco Tozzi