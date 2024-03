Eccellenza: I VIOLA TRIONFANO NELL’ANTICIPO CON L’AUDAX RUFINA. IL PROGRAMMA DELLE ALTRE GARE. La Castiglionese ritrova il sorriso con Ricci. Oggi tocca a Foiano e Baldaccio Bruni

Torna al successo dopo 80 giorni la Castiglionese di Roberto Fani. Nell’anticipo sul campo dell’Audax Rufina arriva una vittoria grazie al gol di Ricci: una conclusione al 36’ potente e precisa che non ha lasciato scampo a a Valoriani. Nel complesso una partita tra due squadre alle prese anche con un terreno di gioco reso scivoloso dalla pioggia. Nella ripresa Ubirti salva il risultato in apertura poi sale in cattedra anche Menchetti nel dirigere le operazioni per sventare l’assalto della Rufina che resta anche in dieci. Alla fine festa viola dopo una prova fatta di grinta e concentrazione che ha permesso di tornare ai tre punti e risalire la classifica in attesa delle altre partite di questo pomeriggio.

Alle 14.30 la Baldaccio Bruni proverà ad allungare la serie utile nell’esame di maturità casalingo contro il Mazzola Valdarbia, quinto della classe. Per Baldolini un avversario decisamente ostico sul proprio cammino. Osserverà un turno di riposo il Terranuova Traiana, reduce dalle fatiche dell’incontro di Coppa Italia in casa del Terre di Castelli, mentre il Foiano è atteso in casa del Signa secondo della classe. Altra partita e avversario da prendere con le pinze per gli amaranto di Zacchei. Intanto la capolista Siena sarà ospite della Colligiana, quindi ecco Pontassieve-Firenze Ovest, Rondinella Marzocco-Fortis Juventus, Scandicci-Lastrigiana e Asta-Sinalunghese.