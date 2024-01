Eccellenza. Il 7 febbraio a Firenze la finale di coppa fra Terranuova e Sporting Cecina

La finale regionale della Coppa Italia Dilettanti per le squadre di Eccellenza tra Terranuova Traiana e Sporting Cecina si giocherà mercoledì 7 febbraio alle ore 15 allo stadio comunale Gino Bozzi di Firenze. A giocare in casa saranno i livornesi. In caso di parità al 90’ verranno disputati i tempi supplementari, persistendo invece la parità al 120’, la partita si allungherà ai calci di rigore. La vincente della fase regionale accederà alla fase nazionale il cui programma, con gare di andata e ritorno, prevede un primo turno il 14 e il 21 febbraio.