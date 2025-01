Eccellenza. Il Camaiore non perde mai. Amoroso ha visto "il miglior Viareggio della stagione»

In Eccellenza pareggia il Camaiore e perdono Viareggio e Real Forte Querceta. L’1-1 dei bluamaranto a Massa è da ritenersi un ottimo risultato. Il Camaiore è uscito indenne dallo stadio degli Oliveti rimontando l’iniziale svantaggio grazie al gol di Anzilotti (al 1° sigillo stagionale... ed è il 9° marcatore diverso dell’annata ’24/25 del Camaiore). A far discutere però è stato soprattutto l’arbitraggio, che ha finito per scontentare entrambe le parti. "La partita è terminata “solo“ 1-1 ma poteva essere da 4-4, un po’ come all’andata (quando finì 4-3, ndr) – commenta Cristiani – secondo me sono stati negati due rigori evidenti per parte". Il gennaio di ferro dei bluamaranto ora proseguirà coi confronti con Cecina in casa, Cenaia fuori e derby interno col Viareggio al Comunale: può essere il mese decisivo per il campionato.

Intanto si lecca le ferite il Viareggio per una sconfitta immeritata contro il Montespertoli, subita su autorete e dopo tante occasioni mancate fra gol sbagliati e paratone del portiere avversario. "Ai miei ragazzi non posso rimproverare proprio niente – dice Christian Amoroso – anzi ho visto forse il miglior Viareggio da quando ci sono io in quanto ad intensità e gioco. La partita l’abbiamo condotta sempre noi contro un avversario che correva tantissimo. Ma noi non siamo stati da meno. Ci è mancato solo il gol... ma per quello sembrava una domenica “stregata“". Molto dispiaciuto per la sconfitta interna 2-0 con la Sestese è anche il tecnico Francesco Buglio del Real FQ: "Dobbiamo cambiare marcia ma ci sta girando anche tutto male".