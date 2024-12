Eccellenza. Il Camaiore va in fuga. Ha numeri sbalorditivi

Sua Eccellenza è il Camaiore, annunciato in pompa magna dagli stessi numeri che la squadra bluamaranto è stata capace di produrre finora rendendosi protagonista di un cammino allucinante. Il team allenato da Pietro Cristiani è lanciatissimo in fuga solitaria in vetta al campionato, ora con un +8 di vantaggio sull’inseguitrice più vicina (si fa per dire) che è lo Sporting Cecina.

In 14 giornate di campionato (ne manca solo una al termine del girone d’andata) il Camaiore non ha ancora mai conosciuto il sapore della sconfitta. Ha fatto 34 punti.

Ha una media-punti di 2,42 avendo vinto ben 10 gare su 14 (le sole quattro squadre riuscite a “fermare“ i camaioresi sul pari sono state Perignano, Pro Livorno, Sestese in casa propria tutte col punteggio di 1-1 e poi il Castelnuovo... coi garfagnini di Vangioni unici in grado di strappare il punto al Comunale di Camaiore facendo 0-0).

Ha il miglior attacco del torneo con 28 reti realizzate, di cui l’esatta metà portata in dote dal centravanti-capocannoniere Niccolò Chiaramonti che non solo non ha fatto rimpiangere Geraci... ma ha fatto anche decisamente meglio a livello di impatto nel suo ritorno a Camaiore da giocatore consapevole e maturato mentalmente, oltre che sempre fisicamente devastante.

Ha la miglior difesa del girone con appena 9 gol subiti, essendo riuscita in 7 occasioni a tenere la porta inviolata. Merito di una fase difensiva ben fatta da tutti, a partire dagli attaccanti (sempre prezioso il lavoro del trequartista-guastatore Cornacchia col suo pressing asfissiante) passando per i centrocampisti e arrivando ad una linea a 4 dietro solidissima e risoluta con Borgia-Velani-Zambarda-Belli. Senza dimenticare i portieri: prima Matteo Costa (che ha salutato il gruppo due domeniche fa) e poi il rientrato dall’infortunio alla mano Marco Barsottini che pure ieri l’altro è stato decisivo, neutralizzando un rigore a Ponsacco.

Nell’altro girone dell’Eccellenza Toscana (ed il B è pure di livello qualitativamete inferiore all’A), la prima ha 27 punti, 7 meno.