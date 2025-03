Eccellenza, il Cenaia ora punta alla finale play off

A tre giornate dalla fine del girone A di Eccellenza il Cenaia consolida il secondo posto e acquisisce la certezza di partecipare ai play off per la corsa alla serie D. Gli arancioverdi di Nicola Sena hanno battuto i Mobilieri Ponsacco nel derby tra le retrocesse dalla D (lo scorso anno entrambe militavano nel campionato superiore) con un gol di Canessa al ventesimo del secondo tempo. Un gol che se da una parte lancia sempre più il Cenaia al secondo posto e anche a un possibile accesso diretto alla finale dei play off del girone saltando la semifinale per la forbice dei dieci punti (ora sono nove) con il quinto posto, inguaia i Mobilieri, terzultimi con 27 punti.

Il Ponsacco è a otto punti dalla salvezza diretta (sestultimo posto) quando i punti in palio ne rimangono solo nove. E’ chiaro che la squadra, riaffidata a Francesco Bozzi dopo gli esoneri di Massimo Macelloni e Leonardo Tocchini, può puntare alla salvezza solo passando dai play out. Che potrebbero essere contro Certaldo o Fratres Perignano.

Tornando al Cenaia la società parla di "ennesima grande prestazione stagionale contro i Mobilieri Ponsacco" e di "tre punti fondamentali per consolidare la zona play off al secondo posto in classifica". "Play off ormai blindati e testa alla prossima partita, sul difficile campo del Ponte Buggianese, squadra anche questa assetata di punti salvezza", dicono ancora da Cenaia.

Gli arancioverdi sono gli unici a ridere nell’ultima giornata di campionato tra le squadre di Valdera e zona del Cuoio del girone A dell’Eccellenza regionale. Gli stessi a sorridere come accade dall’inizio del campionato. Il Fratres Perignano esce da Cecina con una sconfitta immeritata. Sconfitta che allontana a cinque punti la salvezza diretta e che costringerà i ragazzi di Fanani a disputare i play out a meno che non riescano ad allungare, nelle ultime tre giornate, a dieci punti il distacco dal penultimo posto ora occupato dal Ponte Buggianese con 22 punti. Anche se i perignanesi hanno una concorrente agguerrita al quintultimo posto, il Certaldo, che li ha agganciati a quota trenta punti. Infine la Cuoiopelli che, già retrocessa, accoglie con il saluto d’onore a inizio gara la capolista e già promossa in D Camaiore e disputa l’ennesima partita d’orgoglio.