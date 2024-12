Eccellenza. Il CertaIdo si sblocca in casa. Primo successo al Comunale

CERTALDO

1

SESTESE

0

CERTALDO: Gasparri, Pagliai (67’ Ciappi), Signorini, Borboryo, Lastrucci, Vanni, Zefi, Bettoni, Mearini, Corsi S., Cito. All.: Corsi M.

SESTESE: Soccodato, Pisaniello, Safina, Matteo, Biondi, Cirillo, Dianda, Belli, Berti, Mazzeo (58’ Ermini), Manganiello (50’ Ciotola). All.: Polloni.

Arbitro: Baldasseroni di Pistoia. Rete: 70’ Zefi.

CERTALDO – Si sblocca sul campo amico il Certaldo, che regolando di misura la quotata Sestese regala la prima gioia stagionale al pubblico del Comunale. Al termine di una gara equilibrata con poche occasioni da una parte e dall’altra alla fine la spunta la squadra di Corsi. Nella prima frazione la Sestese si rende pericolosa con una punizione di Mazzeo al 12’ respinta da Gasparri, mentre al 16’ i padroni di casa rispondono con un traversone di Pagliai che non trovano nessun compagno pronto alla deviazione vincente. Nella ripresa, invece, dopo un tentativo ospite dalla lunga distanza di Cirillo, blocca Gasparri, è Mearini a non arrivare per un soffio all’appuntamento con il gol. Al 70’, però, il Certaldo sblocca il risultato con una magistrale punizione di Zefi. Nel finale la Sestese prova il forcing ma la retroguardia viola regge l’urto fino al triplice fischio finale. Con questo successo il Certaldo si mantiene agganciato al treno salvezza.